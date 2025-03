VIDEO: Julio Rivera Saniel revive sus comienzos como jefe de noticias en Radio Isla

El periodista Julio Rivera Saniel realizó una mirada hacia sus comienzos como director de noticias en la emisora radial, Radio Isla 1320, medio en el cual esta semana terminó sus labores tras 16 años.

El periodista realizó una publicación en la red social Instagram donde compartió varios videos y fotografías de lo que fueron algunos de sus momentos en las ondas radiales. Entre estos, una entrevista que realizó para el programa “Buenas Noches con Silverio” en TeleOro, justo cuando fue nombrado director de noticias de Radio Isla.

En el video se puede ver a Rivera Saniel junto con Rafael Lenín López cuando ambos tomaron el liderato del programa radial “Pegaos en la Mañana”. Igualmente, Rivera Saniel hizo un recorrido por lo que fueron los retos y logros que obtuvo junto con su equipo de trabajo en ese momento.

“En diciembre de 2009 di uno de los pasos de mayor crecimiento de mi carrera profesional. Acepté convertirme en el director de noticias de Radio Isla 1320. Tenía 32 años y el deseo de aportar al país contenido de calidad, entrevistas alejadas del espectáculo y concentradas en la búsqueda de verdaderas respuestas.Allí tocó liderar a un equipo de jóvenes a quienes quise retar a alcanzar el máximo de sus capacidades. Desarrollarse y crecer”, fue parte de lo que escribió.

“Eso hice por cuatro años seguidos 11 más como mantenedor de dos espacios en los que sentamos la base de la discusión pública todos los días, con una apuesta permanente por la profundidad. Porque el país no solo merece sino que espera más de quienes tenemos el privilegio de sentarnos frente a un micrófono e informarles a diario. Hoy, a 16 años de aquella aventura, cierro ese ciclo con enorme satisfacción. Gracias a Media Power por la libertad de ejercer el periodismo sin presiones ni ataduras. No solo es ganancia para quienes lo ejercemos en esas condiciones sino para el país al que servimos. Gracias a todos los que me acompañaron en este camino gratificante en el que me ha impulsado el genuino deseo de lograr un mejor país. Seguimos”, añadió Rivera Saniel.

Años después el periodista dio por terminada esta jornada en la emisora radial, debido a sus nuevos compromisos como periodista ancla de la edición de las 4:00pm de Telenoticias en Telemundo. Rivera Saniel comenzó estas labores en enero de este año, también luego de culminar su relación con WAPA TV donde laboró por 20 años.

Emotiva despedida a Julio Rivera Saniel

Con una emotiva despedida, el periodista Julio Rivera Saniel, culminó sus funciones en el programa radial “Pegaos en la mañana” de Radio Isla 1320 que dejará luego de seis años consecutivos en el espacio mañanero y alrededor de 15 en la emisora de noticias y análisis.

Rivera Saniel dedicó unas emotivas palabras a sus compañeros de trabajo a quienes describió como una “familia laboral”.

“Estoy seguro que continuaremos colaborando con otros proyectos para beneficio de la isla, ha sido un enorme privilegio, haber sido parte de esta familia, me voy con la enorme satisfacción de no solo haber cultivado un espacio de discusión buena para el país, desde Pegaos en la mañana, sino de haberme llevado una familia laboral, gracias a ustedes por haberme acogido con tanto cariño durante todos estos años”, expresó Rivera Saniel.

Su esposa y periodista, Milly Méndez, será la nueva presentadora del programa radial.

Méndez será la única mujer que lidera un espacio radial en las mañanas, ya que las principales emisoras radiales tienen a hombres en esta posición, compitiendo directamente con Rubén Sánchez en WKAQ 580 y Normando Valentín en NotiUno 630.