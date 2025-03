La culpable del asesinato de Selena Quintanilla quedaría en libertad por esta razón

Selena Quintanilla fue una icónica cantante mexicoamericana que dejó una huella imborrable en la música latina. Nacida en Texas, Estados Unidos, en 1971, Selena se convirtió en la “Reina de la Música Texana”, fusionando géneros como el tex-mex, la cumbia y el pop. Su carisma, su poderosa voz, su estilo innovador y su belleza la catapultaron exponencialmente a la fama, convirtiéndola en una de las artistas más influyentes de su época y recordada aún. A pesar de su trágica muerte en 1995 a los 23 años a mano de la presidenta de su club da fans.

Los hechos tuvieron lugar el 31 de marzo de 1995, cuando fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar, quien después de acercarse a ella sería la presidenta del club de fans y administradora de sus boutiques. Los hechos ocurrieron en el motel Days Inn en Corpus Christi, después de que Selena se reuniera con Saldívar para confrontarla por malversación de fondos de sus negocios y del club de fans, durante la discusión, Saldívar disparó a Selena por la espalda y después fallecer en el hospital.

Pasaron 7 meses desde el funeral de Quintanilla para que se determinara que Yolanda Saldívar era culpable de asesinato en primer grado para ser condenada a cadena perpetúa. Actualmente, la mujer tiene 64 años y lleva 29 años en la prisión femenina Unidad Mountain View, ubicada en Gatesville, Texas.

¿Por qué podría salir de la cárcel Yolanda Saldívar?

En una reciente audiencia se presentó la posibilidad que la mujer obtuviera la libertad a pesar de su condena. Esto de acuerdo con la legislación de este estado, cualquier condenado a la cadena perpetua puede solicitar la libertad condicional tras haber cumplido los 30 años, teniendo en cuenta el comportamiento del recluso.

Esto se definirá el próximo 30 de marzo de 2025. Frente a esto el padre de la cantante, Abraham Quintanilla recordó que el resultado del caso no depende de la familia de la víctima: “Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es el Gobierno americano y la ley de Texas la que determina si puede o no salir“, dijo para Despierta América.