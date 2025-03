Disney “no sabe qué hacer” con Rachel Zegler y las declaraciones espontáneas que ha dado mientras promociona ‘Blancanieves’

Desde que se anunció a Rachel Zegler como la protagonista de “Blancanieves”, no ha parado de lloverle críticas y Disney no ha sabido qué hacer con ella, puesto que la joven no se ha guardado lo que piensa con respecto a varios temas.

Por ejemplo, en una entrevista para Variety en 2022, la actriz aseguró que nunca le gustó la historia original de “Blancanieves” porque se centraba mucho en su romance con un sujeto que le parecía un acosador.

“Se centra mucho en su historia de amor con un chico que literalmente la acosa. Es extraño. Así que no lo hicimos esta vez. Me daba miedo la versión original. Creo que la vi una vez y nunca la volví a ver”, fue lo que dijo Rachel Zegler en aquel entonces, lo que enojó a los fans del clásico animado de 1937.

¿Disney limitó la premier de ‘Blancanieves’ por Rachel Zegler?

Se llegó a decir que Disney tomó la decisión de limitar la premier de “Blancanieves” debido a la supuesta enemistad entre Rachel Zegler y Gal Gadot, pero según una fuente de Page Six sería más que nada por su protagonista.

Tomando en cuenta que Rachel Zegler ha sido honesta en compartir lo que piensa en la mayoría de sus entrevistas, al estudio eso le ha parecido sumamente problemático.

“La actriz principal de Disney está fuera de control. No saben qué hacer… Es una veinteañera muy franca y los directivos de Disney la han llamado directamente para pedirle que modere sus publicaciones. Han llamado a su equipo de gestión, pero no les hace caso”, fue lo que declaró una fuente cercana a la industria cinematográfica a Page Six.

Rachel Zegler ha sido muy abierta con su apoyo al pueblo palestino, lo que ha resultado problemático porque Gal Gadot es israelí y ha apoyado la decisión del gobierno de su país natal desde el inicio del conflicto. Por eso, Disney decidió que lo mejor sería limitar las entrevistas con la prensa para evitar preguntas incómodas.