Gigi Hadid rompe el silencio sobre su relación con Bradley Cooper

Luego de que fueran vistos juntos a finales de 2023 y se consolidara su relación, Gigi Hadid ha decidido hablar sobre su noviazgo con Bradley Cooper. La modelo de 29 años describió su vínculo con el actor de 50 años como “muy romántica y feliz”, destacando la certeza que Cooper ha traído a su vida, lo que le ha permitido enamorarse nuevamente.

En una entrevista sobre su vida personal con la revista Vogue, Gigi compartió lo que considera esencial en una relación y cómo la llegada de Bradley la ha hecho sentir “muy afortunada”. La modelo también abordó los desafíos que ha enfrentado para volver a abrir su corazón después de su relación con Zayn Malik y cómo la fama complica conocer a nuevas personas.

PUBLICIDAD

La clave para Gigi Hadid: saber lo que se quiere en una relación

Gigi compartió su reflexión sobre lo que ha aprendido al experimentar una nueva etapa de su vida amorosa. “Creo que es esencial llegar al punto de saber qué quieres y mereces en una relación”, afirmó. “Y luego encontrar a alguien que esté en un punto de su vida donde sepa lo que quiere y merece… y ambos trabajen por separado para unirse y ser la mejor pareja posible”.

En cuanto a las dificultades de encontrar a alguien en su situación, Gigi explicó que no solo le ocurre a ella, sino también a sus amigos que no están en el ojo público. Sin embargo, ser una figura famosa complica aún más el proceso de conocer personas. “¿Adónde vas? ¿Y qué? ¿Simplemente empiezas a hablar con la gente? Y luego hay otra capa adicional de privacidad y seguridad. Quieres creer que la gente te va a apoyar... pero simplemente no lo sabes”, reflexionó Gigi sobre su experiencia.

El impacto positivo de Bradley Cooper en la vida de Gigi

El efecto que Bradley Cooper ha tenido en Gigi va más allá de lo romántico. Ella reveló que su relación ha reavivado en ella el amor por el teatro, algo que había dejado de lado. “Bradley me ha abierto las puertas a ir más al teatro, y es muy grato recuperar eso en mi vida”, comentó. La relación se ha hecho cada vez más visible, con varias apariciones públicas en las que ambos disfrutan de su tiempo juntos de forma relajada.

Aunq

ue existe una diferencia de 20 años entre ambos, Gigi y Bradley comparten varias características en común. Ambos son padres, han estado en relaciones muy mediáticas, y por lo que Gigi contó en la entrevista, tienen un gusto común por el arte y aficiones similares. Esto ha sido clave en su relación y el vínculo que han ido forjando.