Rodrigo Romeh reacciona al arresto de Aleska Génesis: “No hay que cortar leña del árbol caído”

El subcampeón y segundo lugar de la cuarta temporada del reality show “La Casa de los Famosos”, el mexicano Rodrigo Romeh, reaccionó a la detención de Aleska Génesis.

La modelo venezolana fue puesta bajo arresto anoche tras ser eliminada de la edición All-Stars.

“Una cosa es el reality y que no estemos de acuerdo con las actitudes de ciertas personas, y algo muy diferente es mofarse, reírse o gozar la desgracia ajena, creo que eso no debe existir. Yo no lo deseo el mal a nadie, al contrario, le deseo el bien a todos”, aseguró Romeh.

“No hay que cortar leña del árbol caído”, añadió en un video en sus historias de la red social Instagram.

Por su parte, la máxima ganadora de la cuarta temporada del reality show, Maripily Rivera expresó: “Anoche pudimos celebrar tanto esta que está aquí como ustedes la eliminación de Aleska Génesis del reality show La Casa de Los Famosos All-Stars. La celebré y la seguiré celebrando porque entiendo que como jugadora no lo hizo bien”.

Continuó: “Ahora, en el plano personal con la situación tan difícil que está atravesando ella ahora mismo, no se la deseo a nadie. No es son de burla, ni que lo haga yo, ni que lo haga nadie, ni que nadie opine porque simplemente ella sabe lo que está pasando”.

La empresaria boricua además le deseo lo mejor a la modelo venezolana durante el proceso.

“Le deseo que pueda resolver y que pueda salir a airosa de esta situación tan difícil... Lo que está pasando hoy con ella es una situación muy difícil y muy delicada. Yo me imagino que ella no lo está pasando muy bien”, destacó.

¿Por qué arrestaron a Aleska Génesis?

Según trascendió, el arresto de la modelo venezolana estaría relacionado a un caso por el que ya había sido detenida hace un año en México

En aquel momento, la modelo fue acusada junto a su hermana, Michell Roxana, por robo de dinero y tres relojes de lujo, valorados en 10 millones de pesos mexicanos.

Las acusaciones fueron hechas por el empresario Javier Rodríguez, quien fue novio de Michell Roxana.