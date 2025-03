FOTOS: Cattleya, hija de Yailin y Anuel AA, está cumpliendo dos años

La rapera dominicana Yailin La Más Viral acudió este martes a sus redes sociales para felicitar a su primogénita Cattleya, quien está cumpliendo sus dos años.

"Hoy está de cumpleaños el amor de mi vida todavía no lo creo que hoy estás de cumpleaños hace 2 años te tuve mi barriga mira que grande y preciosa estás espero que Dios te me bendiga siempre y te me proteja de todo lo malo y que a mí me dé vida y salud para seguir criándote y dándote mucho amor mi flor divina mi sueño hecho realidad tenerte a ti siempre quise una niña y Dios me lo cumplió eres la princesa mía te amo", escribió la joven de 22 años en su cuenta de Instagram.

La menor de edad es producto de su matrimonio con el trapero boricua, Anuel AA. La expareja se divorció en 2023 por alegada incompatibilidad de caracteres. La custodia de la hija fue otorgada a Yailin, quien vive en República Dominicana.

Por casi un año, el puertorriqueño y la infante estuvieron alejados. Sin embargo, en verano de 2024 se reencontraron.

Desde entonces, han ocurrido unas disputas entre los progenitores, ya que supuestamente Anuel no quiere firmarle los papeles a la “Chivirica” para que la pequeña pueda viajar con ella fuera de su país de origen.

El hombre de 32 años tiene tres hijos más, Pablo Anuel, de 11 años; Gianella, de 2 años; y Emmaluna, quien nació el pasado mes de enero.

Yailin La Más Viral reitera que es la artista número uno a nivel mundial

Precisamente, La Más Viral continúa siendo noticia tras reiterar a través de sus redes sociales que es la artista número uno en el mundo.

Fue en su cuenta de Instagram que celebró los dos “sold-outs” en el Ritz Theatre (New Jersey) y el United Palace (Nueva York).

“Fueron muchas las oraciones que le pedía a papito Dios para poder tener el placer de llenar VENUES grandes. Estoy cumpliendo mi sueño y asumiéndolo con mucha disciplina y disfrutando todo el giro positivo que está dando mi carrera. Mis chiviras y chiviricos GRACIAS, y agradezco a todos los que confiaron y a los que no confiaron los veo en RD”, comenzó escribiendo.

“LO LOGRAMOS Y VAMOS POR MÁS, SOY LA ARTISTA #1 🌎 ASÍ QUE VAYAN A COMPRAR SU PASTILLA ANTE QUE CIERREN LA FARMACIA 💊😂 QUE LA SIN TALENTO SE LO ESTÁ LLEVANDO TODO, LE LLENÉ 2 VENUES UNO ATRÁS DE OTRO Y SOY LA PRIMERA URBANA EN REPÚBLICA DOMINICANA EN HACERLO, AYYYY QUE MALDITO DESPELUÑE", agregó.

Este fin de semana la santiaguera se presentó en ambos recintos musicales con un lleno total.