El sorprendente video de Britney Spears bailando una canción de Justin Timberlake

Britney Spears ha compartido un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se volvió viral. En él, se la ve bailando al ritmo de “Señorita”, un éxito de su expareja, Justin Timberlake. La publicación, que no incluye ningún comentario, ha captado la atención de los usuarios de redes sociales, especialmente debido a la historia en común entre ambos artistas. Este gesto ha reavivado las conversaciones sobre su relación pasada, que comenzó cuando ambos eran adolescentes.

En el video, Britney aparece usando un bodysuit negro semitransparente, botas de gamuza y un sombrero vaquero claro, mientras se mueve con soltura frente a una chimenea. La canción de Timberlake, lanzada en 2003, marca un momento icónico de su carrera, y la coreografía de Britney parece hacerle homenaje a aquellos días de su juventud.

PUBLICIDAD

De su primer beso a las canciones compartidas

El vínculo entre Britney y Justin es más que un simple tema musical. En su libro The Woman in Me, publicado en 2023, Spears recordó con cariño el primer beso que compartió con Timberlake en una fiesta del elenco de The Mickey Mouse Club cuando ambos tenían solo 11 años. Durante ese encuentro, sonaba una canción de Janet Jackson, y ahora, más de 20 años después, Britney parece seguir celebrando esos momentos con música de Jackson, como lo muestra en otro video reciente. En este clip, se le ve bailando “That’s the Way Love Goes”, también de Jackson, mientras luce un vestido rojo.

Justin Timbarlake y Britney Spears

El apoyo constante a través de los años

Este video no es el primero en el que Britney homenajea a su expareja con su música. En 2020, compartió un clip bailando “Filthy”, de Timberlake, junto con el mensaje: “Sé que tuvimos una de las rupturas más grandes del mundo hace 20 años… ¡pero el hombre es un genio! ¡Gran canción, JT!”. Timberlake, por su parte, respondió con emojis de risa y aplausos en los comentarios, mostrando una actitud positiva hacia el gesto.

A lo largo de los años, Britney y Justin han mantenido una relación cordial, a pesar de su separación. En 2021, durante el proceso judicial para poner fin a la tutela que controló la vida de Britney, Timberlake mostró su apoyo público. En una publicación en X, escribió: “Independientemente de nuestro pasado, lo que está pasando con Britney no es correcto. Jess y yo le enviamos nuestro amor y apoyo. Esperamos que los tribunales le permitan vivir como quiera vivir”, haciendo referencia a su esposa, Jessica Biel.