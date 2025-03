Carlos Torres revela que se convertirá en padre de gemelos: “No tengo palabras”

Carlos Torres, el animador del programa “Pégate al Mediodía” (Wapa Television), reveló este lunes que se convertirá en padre por primera vez y que serán gemelos.

“Ustedes no saben lo mucho que yo he querido decirlo, tengo tantas emociones... Son dos bendiciones que llegan a mi vida. No tengo palabras”, precisó el también modelo en el espacio televisivo.

Torres además prometió a la audiencia ser testigos de todo el proceso de gestación y nacimiento de sus primogénitos.

El programa, liderado por Sunshine Logroño e Hilda Santini, publicó un video en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Noticia Exclusiva. Crece nuestra familia de Pégate!@mr.carlosjose nos reveló que esta esperando no uno, si no que 2 bebes”.

En el video, se puede ver el momento cuando Torres les confiesa la noticia a sus compañeros; Jailene Cintrón, Natalia Rivera, Karla Michelle Sánchez y Nelson Del Valle; quienes no dudaron en felicitarlo.

Mientras, el canal de televisión escribió en la misma red social: “¡Qué emoción! Nuestro querido presentador de #PégatealMediodía, Carlos José Torres ¡VA A SER PAPÁ! Nos llena de mucha alegría compartir este hermoso momento contigo. Estamos listos para verte brillar en esta nueva aventura. ¡Muchas bendiciones de parte de tu familia de #WapaTV! Futuro papá de dos".

Poco más tarde, el presentador compartió un escrito en Instagram asegurando que esta era la “sorpresa más grande de su vida” y que “le cambió la vida para siempre”.

“Siempre soñé con formar una familia, con tener mi hogar, con vivir esta etapa… y hoy puedo decir que ese sueño está comenzando a hacerse realidad. Nos esperan meses de preparación, de retos, de aprendizaje, de incertidumbre… pero también de alegría, amor y esperanza. En agosto, o quizás a principios de septiembre, daremos la bienvenida a nuestros dos tesoros, nuestros gemelos (o gemelas, ¡aún por descubrir!). Y aunque todavía no los tengo en mis brazos, ya los amo con todo mi ser”, sostuvo.

Continuó: “Hoy entro en una nueva etapa, la etapa de ser padre. A partir de ahora, ellos son mi prioridad. Mi familia es mi prioridad. Y junto a mí, tengo a una mujer extraordinaria, una mujer que ha estado a mi lado desde el principio, que me ha demostrado su amor en cada paso, que me ha brindado su confianza y apoyo incondicional. Hoy, en el mes de la mujer, quiero reconocer su fortaleza, su entrega y su amor, porque pronto se convertirá en la madre de mis hijos.No les niego que siento miedo, que hay preocupaciones y muchas emociones encontradas. Pero también creo en Dios, en su propósito, y en su doble bendición. Y en lo más profundo de mi corazón, sé que todo estará bien. Gracias por ser parte de este momento tan especial. Nuestra familia crece… y nuestro amor también".