¿Cuánto sabes sobre Meryl Streep? Pon a prueba tus conocimientos con este quiz...

Meryl Streep es una mujer con muchos papeles famosos, uno de ellos es Miranda Priestly, la tenaz editora, otro es Julia Child, la apasionada cocinera que trajo la comida francesa a Norteamérica, pero también ha sido Margaret Thatcher, la primera mujer en ser primera ministra de Reino Unido, y Donna Sheridan, la artista bohemia, entre muchas otras. Le ha dado vida a mujeres influyentes que tanto en el mundo del cine como en la vida real se han convertido en íconos.

Esta talentosa y aclamada actriz también es conocida en Hollywood por la fuerza de sus líneas y por la facilidad con la que adopta acentos y personalidades. Incursionó en la actuación a una temprana edad y su preparación académica incluye una licenciatura, una maestría y un doctorado en arte dramático. Ha sido galardonada con los premios más importantes. Pon a prueba tus conocimientos acerca de esta actriz.

1. Estado de la Unión Americana en el que nació el 22 de junio de 1949:

a) Nueva York

b) Nueva Jersey

c) Nuevo México

2. Año de su debut en el cine, con la película ‘Julia’, junto a la actriz Jane Fonda:

a) 1977

b) 1978

c) 1979

3. Película que en 1980 le dio su segunda nominación y su primer premio Óscar, como Mejor Actriz de Reparto:

a) Manhattan

b) Kramer contra Kramer

c) El Francotirador

4. Obtuvo su primer papel protagónico en 1981, en la película:

a) La decisión de Sofía

b) En la quietud de la noche

c) La mujer del teniente francés

5. Es la persona que más nominaciones al Globo de Oro ha recibido, con un total de:

a) 30

b) 32

c) 34

6. Dio vida al papel de la escritora Karen Blixen en la película:

a) África mía

b) Enamorarse

c) Un gato en la oscuridad

7. Año en que Meryl Streep interpretó a Miranda Priestly en ‘El diablo viste a la moda’, el rol que la distingue de las actrices de su generación, y la solidifica como una que será recordada entre todas las generaciones siguientes.

a) 2004

b) 2005

c) 2006

8. Película protagonizada por Meryl Streep que tuvo una secuela:

a) Mamma Mia

b) Los puentes de Madison

c) Enamorándome de mi ex

9. Universidad en la que cursó una maestría:

a) Harvard

b) Yale

c) Princeton

10. Película de Netflix que protagonizó en 2021:

a) No miren arriba

b) El bale

c) La lavandería

11. ¿Cuántas nominaciones al premio Óscar ha acumulado a lo largo de su carrera, siendo la mujer que más nominaciones ha recibido?

a) 10-15

b) 15-20

c) 20-25

12. ¿Cuántos premios Óscar ha obtenido?

a) 1

b) 2

c) 3

Respuestas:

1 b / 2 a / 3 b / 4 c / 5 b / 6 a / 7 c / 8 a / 9 b / 10 a / 11 c / 12 c

Aciertos:

1-4 Principiante: Seguramente no era el resultado que esperabas. Suerte en tu próximo Metro Quiz.

5-8 Intermedio: ¡Buen trabajo! Nos queda claro que sabes mucho acerca de la trayectoria de esta gran actriz.

9-12 Avanzado: Indiscutible fan de las películas de Meryl Streep. ¡Felicidades!