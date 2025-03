Reportera de Teleonce radica querella por agresión

Corillo, los compañeros periodistas, fotoperiodistas y técnicos siempre tendrán mis respetos, no tan solo por el arduo trabajo que hacen todos los días, sino porque en muchas ocasiones arriesgan sus vidas y se exponen a situaciones de riesgo cuando cubren noticias en la calle.

PUBLICIDAD

La periodista y reportera de Las Noticias de Teleonce, Elsa Velázquez Santiago, de 36 años, quien tiene un bachillerato en periodismo y una maestría en relaciones públicas en mi alma mater, Universidad del Sagrado Corazón, radicó una querella en el cuartel de Guayama por agresión simple el pasado martes en horas de la tarde contra una mujer que terminó siendo arrestada en el lugar.

Según la querella de la Policía # 2025-9-064-00605, tanto Elsa como su compañera fotoperiodista Yanicelis Torres llegaron, pasadas las 4 de la tarde a la calle Clotilde Vázquez del barrio San Felipe en Salinas a cubrir la escena donde ocurrió un asesinato y hubo un herido de bala. El occiso fue identificado por la Policía como Charlie M. Báez Navarro, de 42 años, residente de Salinas y el herido como Harry Ortiz, de 60 años, quien fue transportado a un hospital del área y su condición es estable.

A eso de las 4:40 de la tarde, en la calle Heroína Tricoche, la Policía arrestó a una dama, identificada como Imalay Báez Navarro, de 32 años y residente de Salinas, por, según la querella, acercarse de forma intimidante a Elsa y a su compañera fotoperiodista, surgiendo un forcejeo para evitar la grabación de la escena del crimen, ocasionando daños a la lámpara de iluminación de la cámara de vídeo, propiedad del canal.

En medio del forcejeo, la fotoperiodista Yanicelis Torres cayó sobre el guardalodo izquierdo de la unidad vehicular del canal, resultando levemente lesionada. Para lograr dicho arresto, la Policía hizo uso de fuerza nivel 1, que consistió en agarrar, realizar torcedura en ambos brazos ya que la dama se resistía al arresto.

La dama arrestada no resultó lesionada, se le garantizaron, leyeron sus derechos y los firmó. Fue transportada a la División de Homicidios de Guayama, se consultó con una fiscal, quien instruyó citar dicho caso posteriormente.

Lo que tengo entendido, según mis fuentes, es que tanto Elsa como su fotoperiodista fueron el primer medio en llegar a la escena con la intención de transmitir en vivo para Las Noticias (reportaje que no fue realizado como lo planificado debido al lamentable incidente).

Alegadamente, la dama trató de que no grabaran la escena, algunos vecinos intervinieron tratando de que el incidente no pasara a mayores. En todo momento Elsa mantuvo la distancia para evitar ser agredida físicamente. Aún así, aunque no tienen interés en proceder más en el caso, Elsa fue quien radicó la querella, para que se evidenciara el daño al equipo técnico. Me dicen que es la primera vez que tanto Elsa como Yanicelis viven una situación similar. Me imagino su preocupación y angustia. Mi empatía también con los allegados y familiares de las víctimas del crimen, que buscan algo de privacidad en momentos de dolor.

Se enteraron #PrimeroConElNalgo en Metro Puerto Rico.