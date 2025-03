Millie Bobby Brown sorprende a Chris Pratt al revelar su nombre real completo

Millie Bobby Brown y Chris Pratt están haciendo gira de promoción de su nueva película Estado eléctrico, para Netflix, y han protagonizado un par de momentos divertidos al momento de compartir con los medios y realizar videos para redes sociales.

Aunque la actriz se ha tenido que enfrentar a numerosos comentarios y titulares ofensivos sobre su aspecto físico, tanto que la llevaron responder con un contundente mensaje en crítica a este comportamiento a través de su cuenta de Instagram, los buenos ratos con Pratt han despejado un poco la controversia alrededor de la joven actriz.

PUBLICIDAD

¿Cuál reveló Millie Bobby Brown ser su nombre real completo?

Millie ha dado una entrevista junto a su coprotagonista donde ha hecho una revelación sobre su nombre que ha dejado a todos impactados, empezando por el propio Pratt. “Mi segundo nombre es Bonnie”, contó Brown a Buzzfeed UK. Pratt, muy confuso por la confesión de la actriz, pregunta: “¿Millie Bobby Bonnie Brown?”

“ No, no soy Bobby. Soy Millie Bonnie Brown” , aclara para sorpresa de muchos. “Nunca se lo he dicho eso a nadie. ¡Lo digo aquí por primera vez!”.

Reflexionando sobre lo que Millie acaba de decir, Pratt pregunta sorprendido: “¿Tu segundo nombre es Bonnie? Pero lo cambiaste por Bobby para...”. Sin embargo, antes de que pueda terminar la frase, Millie lo interrumpe diciendo “shits and giggles”, una expresión británica, que da a entender que no lo cambió por nada en concreto sino simplemente “por diversión”.

Ante la incertidumbre, Pratt insiste y le pregunta si el cambio tiene que ver con su nombre artístico. Entre risas, Millie lo confirma con un simple “sí”.

Tras su matrimonio con Jake Bongiovi, su nombre incluso podría ser más complejo. En una publicación previa en sus redes sociales, dio a entender que había adoptado el apellido de su esposo, aunque sin renunciar a los suyos. Según esta información, el nombre completo de la estrella de Stranger Things es Millie Bonnie Brown Bongiovi.