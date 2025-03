Esposa de Carlos Beltrán comparte reflexión: “aquí estamos, riéndonos de lo que una vez nos hizo doler”

Jessica Beltrán, la esposa de Carlos Beltrán, compartió este jueves una reflexión sobre los logros que ha alcanzado junto al expelotero.

Fue a través de su cuenta de Facebook que Jessica Beltrán compartió lo siguiente: “Aquí estamos, riéndonos de lo que una vez nos hizo doler. Riéndonos de quienes nos minimizaron por ser del barrio. De quienes me miraban con desinterés porque mi mamá era soltera, sin círculo de apoyo ni manutención, y dependía de cupones para alimentarnos a mis hermanos y a mí.”

Continuó: “Riéndonos de la mamá de mi mejor amiga, que cuando vivía en la calle La Cruz de Manatí y yo tenía 13 años, me devastó cuando le prohibió a su hija que volviera a verme porque, según ella, yo era una niña callejera y sin supervisión. Riéndonos de quienes apostaron a engañarnos, de los que nos miraban por encima del hombro… si es que acaso nos miraban. Riéndonos del médico que le dijo a Carlos Iván que no fuera un “queda’o”, que buscara otra profesión de provecho, porque eso de ser pelotero, con su condición en la espalda, no pintaba bien para él".

“Riéndonos de lo que una vez nos hizo llorar. Aquí estamos, cumpliendo otro sueño: nuestro segundo hogar en la República Dominicana. Este mensaje es solo para dos tipos de personas: para quienes alguna vez se han sentido menospreciados y eso los ha desanimado, y para aquellos que miden el valor de un ser humano por lo que poseen.Pues míranos otra vez… alcanzando, logrando, obteniendo. Porque por lo demás, siempre hemos sido valiosos”, añadió.

El mensaje de Jessica Beltrán surge un mes después de que Carlos Beltrán no lograra entrar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Beltrán parecía seguro para el Salón de la Fama, pero los periodistas votantes no le dieron los votos suficientes. Este se quedó corto por unos 19 votos.

Beltrán tendrá otra oportunidad el año entrante para asegurar su puesto en de Cooperstown y ser el sexto boricua en el recinto de los inmortales, junto a Roberto Clemente, Orlando ‘Peruchín’ Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

A través de declaraciones escritas, Beltrán, agradeció a quienes le dieron su voto y felicitó a los compañeros que fueron seleccionados para el Salón de la Fama.

“Felicito a mis compañeros Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner por su selección al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown; sin duda este honor es la consagración de toda su historia deportiva. En mi caso, agradezco profundamente a todos aquellos que me honraron con su voto y a todos los fanáticos del deporte que enviaron sus buenos deseos en este nuevo ciclo de votaciones. Mañana, continúo con la rutina de siempre desde mi retiro dedicado a mis proyectos de vida, a mi familia y a la Carlos Beltrán Baseball Academy. Un fuerte abrazo a todos y ¡que viva la adrenalina del béisbol!”, puntualizó Carlos Beltrán.