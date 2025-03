Mesera confunde a Wendy Guevara con Karol G: así reaccionó la influencer

Wendy Guevara se ha convertido en una de las figuras más queridas y populares de las redes sociales desde su paso por La Casa de los Famosos México. Recientemente, la influencer generó revuelo cuando una mesera en un restaurante de Miami la confundió con la cantante Karol G, lo que generó un divertido momento entre los presentes.

La confusión no es nueva, ya que muchos fans han notado el parecido entre Wendy y la artista colombiana, especialmente por su look con cabellera rubia y su estilo único que ha inspirado a sus seguidores.

La mesera y su confusión con Karol G

El pasado martes, Wendy Guevara disfrutaba de una cena en un lujoso restaurante de mariscos en Miami, acompañada de su amigo David Medina. Durante la noche, una mesera se acercó emocionada a pedirle un autógrafo, creyendo que estaba frente a Karol G. Al darse cuenta del error, la mesera no dudó en comentar entre risas que Wendy era “idéntica” a la cantante.

Wendy, como siempre, tomó la situación con humor y respondió: “Gracias, chicas, ojalá todos los hombres me vieran así”. La influencer no dudó en compartir el divertido incidente con sus seguidores.

Wendy responde a las comparaciones con Karol G

A lo largo de los últimos meses, los seguidores de Wendy Guevara han destacado su parecido con Karol G, debido a su largo cabello rubio y su estilo único que ha marcado tendencias. Sin embargo, la influencer ha pedido que dejen de lado las comparaciones para evitar molestar a la cantante.

En una reciente transmisión en vivo, Wendy explicó: “‘Cantaste en la Copa América bien feo’. ¿Yo? ¿Por qué me están t

odos dice y dice que según yo canté en la Copa América y quién sabe qué? Yo no veo fútbol, manas, están locas (…) Dicen que me parezco a Karol G. Me lo han dicho. En Colombia me decían. Y en Cuba”. Todos se rieron, y Paul comentó: “Tienes un aire”.