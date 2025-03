5 mujeres que empoderan a través de su música

De cara al Día de la Mujer, este sábado 8 de marzo, resaltamos cinco artistas mujeres que han llevado el mensaje de empoderamiento a través de sus canciones.

iLé

La cantautora puertorriqueña iLé ha destacado los temas sociales a través de su discografía, y el tema de la mujer no es una excepción. Con el tema “Algo bonito” de su álbum “Nacarile”, iLé canta sobre una mujer que no se aguanta la lengua, y que no acepta escuchar insultos, ni maltratos.

Ivy Queen

Considerada una de las pioneras en el género urbano, Ivy Queen nunca ha demostrado que ha sido intimidada dentro de una industria musical liderada por hombres. Desde antes de que se popularizara hablar de temas como consentimiento, el poder de la mujer, y la seguridad femenina, Ivy contaba con varias canciones que hablaban sobre esos temas sociales, el más destacado siendo “Quiero bailar”.

Karol G

La colombiana comenzó a ser considerada como parte del empoderamiento femenino cuando lanzó la canción “Bichota” estipulando que una bichota es aquella mujer segura de sí misma. Desde ese entonces, Karol G ha hecho de bichota una palabra que significa poder.

RaiNao

La boricua combina ritmos de reguetón con música pop, rock, r&b, entre muchos otros. A través de su música, se presenta como una mujer segura de su sexualidad, empoderada, y sin miedo a nadie. Un ejemplo es la canción “Sukhoi” de su álbum “ahora A.K.A NAO” en donde expresa que “no va a parar”.

Shakira

Una de las voces más reconocidas en la música latina, la colombiana centra su carrera en su seguridad como mujer. Con el símbolo de una loba, Shakira interpreta canciones con temas de libertad, ser autentica, y no tener que depender de nadie para su felicidad.