Taehyung de BTS sufre terrible accidente durante su servicio militar: ¿Cómo se encuentra?

Kim Taehyung, integrante de BTS, reveló a través de Weverse haber sufrido un trágico accidente durante sus entrenamientos. ARMY demostró su preocupación y envió mensajes de apoyo al idol, quien además compartió detalles acerca de su día a día en el servicio militar a unos meses de darlo por terminado.

A pesar de estar cumpliendo con sus obligaciones del servicio militar, los integrantes de BTS mantienen a sus fanáticos actualizados respecto a lo que sucede en su vida y nuevos proyectos. De esta manera Taehyung, también conocido por su nombre artístico ‘V’, recurrió a Weverse para comunicar a ARMY cómo comenzó marzo para él.

Cabe destacar, que tanto Taehyung como Namjoon, Yoongi, Jimin y Jungkook terminarán con sus deberes militares en junio de este año, por lo que BTS ya prepara varias sorpresas para su reunión.

Taehyung (V) de BTS Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Taehyung envía carta a ARMY y revela que tuvo un accidente

Fue a través de Weverse que el 3 de marzo el intérprete de ‘Love me again’ envió una carta narrando un poco de su vida en el servicio militar. “Nevó. Quité la nieve y tuvimos una pelea de nieve, soy bueno en las peleas de nieve. Soy el sargento número dos, pero pronto estaré en el primer lugar”, comenzó.

Aún así, lo que más sorprendió fue cuando reveló haber sufrido una fractura: “He trabajado duro recientemente, por lo que me rompí una costilla”. No dio más detalles al respecto, sin embargo continuó explicando más de lo que vive durante su enlistamiento: “Estoy a dieta ahora y he leído muchos libros. Me han dado tantos libros que no los puedo leer todos. No tengo insomnio, si se acostaran aquí se dormirían de inmediato. Aún así no me acostumbro a levantarme temprano en las mañanas”.

Para finalizar su comunicado, expresó lo mucho que desea volver al escenario y estar con sus fanáticos: “Extraño mucho a ARMY, así que veo un montón de vídeos de conciertos. Quiero cantar y quiero bailar. Mi hermano menor me pidió ver la coreografía de ‘Black Swan’, ya no me la sé, ya se me olvidó”.

También mencionó que ha estado pendiente de su compañero J-Hope: “Jung Hoseok, he estado viendo tus presentaciones en vivo. Me pone muy triste no poder ir a los conciertos porque es una oportunidad para ver a ARMY. Los amo y los extraño”.