Maripily se someterá a operación estética: “No me gusta cómo se ven mis senos”

La máxima ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de Los Famosos” (LCDLF), Maripily Rivera, confirmó que próximamente se someterá a una cirugía estética para reducirse el tamaño del busto.

“Ustedes saben que llevo tratándome tiempo de operar mis senos para reducírmelos, pero por la falta de tiempo y la cantidad de trabajo que he tenido dese que gané ‘La Casa de los Famosos’, no he podido hacerlo, no es que no quiera mis amores. Nadie mejor que yo, para cambiarme los implantes de los senos, que llevan casi 14 años conmigo y reducirme los senos, porque he bajado demasiado de peso y a mí no me gusta cómo se ven mis senos, pero no he tenido el tiempo”, expresó la boricua en un video que colgó en su cuenta de Instagram.

La ponceña grabó el videoclip cuando iba de camino a la oficina del cirujano plástico para realizarse las pruebas de rigor, ya que entrará al quirófano el 31 de marzo en México.

“Voy a aprovechar a ponérmelos más pequeños porque he bajado casi 25 libras. Antes, los senos grandes se veían bien porque era una mujer fuerte, alzaba pesas y competía. Ahora no, al bajar de peso el seno se ve horrible”, precisó.

La pasada semana, la modelo y empresaria estuvo de visita en la Isla, ya que es la imagen de la iniciativa “Cartera Pa’l Show”.

La medida busca limitar el tamaño y uso de carteras, entre otros artículos, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo), con el fin de agilizar el acceso al venue; minimizar el contacto físico; y reducir riesgos en los espacios de entretenimiento.