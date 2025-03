Daddy Yankee estuvo tranquilo compartiendo con Tiger Woods y Celine Dion tras radicación de demanda

(Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images)

Mientras los medios de comunicación a nivel internacional reseñaban la noticia sobre la demanda del exponente urbano Daddy Yankee contra su ahora exesposa Mireddys González, este se encontraba tranquilo compartiendo con estrellas como Celine Dion en un torneo de golf en Jupiter Links Golf Club en Florida.

Según reporta People en Español, el exponente urbano estuvo en el evento de golf, donde además de conocer a Dion, también compartió con el golfista Tiger Woods.

“Él está en paz”, expresó una fuente al medio de farándula en los Estados Unidos.

Además, en una entrevista que realizó durante el evento, este aseguró que se encontraba feliz, aunque nunca se le preguntó sobre su situación legal. Este también hizo referencia a sus destrezas en el deporte del golf y que le dejaba eso a los expertos como el boricua Rafa Campos.

Daddy Yankee demanda a Mireddys González por $250 millones y señala a Pina por múltiples movidas

El exponente urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, presentó una demanda contra su exesposa Mireddys González Castellanos y la hermana de esta, Ayeicha González Castellanos, mediante la cual solicita $250 millones por una serie de irregularidades que alega estas cometieron mientras tuvieron el control total de las empresas El Cartel Récords y Los Cangris.

En la demanda, la representación legal del exponente urbano, liderada por el licenciado Carlos Díaz Olivo, señala múltiples actos por parte de las hermanas González Castellanos y aunque no es parte de la demanda, se apunta al exmanejador Rafael “Raphy” Pina Nieves por varias movidas que fueron autorizadas por la ahora exesposa del artista.

“Hoy se presentó una demanda ante el Tribunal de Carolina en la que se tuvo que reclamar que mientras mantuvieron total control de las corporaciones, las finanzas e incluso de los ingresos devengados, producto del trabajo y talento del Sr. Ramón Ayala, las hermanas Mireddys y Ayeicha González, faltaron a sus deberes fiduciarios y ocasionaron serios daños”, leen las expresiones de los abogados de Daddy Yankee.

Según el recurso legal, las demandadas “ocultaron información, destruyeron evidencia, despilfarraron recursos e incumplieron con deberes contributivos existentes, entre otras violaciones fiduciarias y actos reclamados”.

Del mismo modo, se señala a las hermanas González Castellanos por no cumplir las obligaciones de las empresas con el Departamento de Hacienda, no establecer un sistema de administración y contabilidad “ordenado y confiable”. Además de no mantener constancia de los ingresos generados por el artista, entre los que se encuentra la última gira de conciertos.

Igualmente, se señala que estas dejaron de cobrar miles de dólares en cheques que caducaron, ocultaron documentos de cuatros años y también alegan que las demandadas desaparecieron correos electrónicos de comunicaciones relevantes.

“En el recurso legal presentado ante el Tribunal se establece cómo estas actuaron en su beneficio personal y el de terceros, contrario a la ley y a los intereses de quien más allá de ser un artista, era un miembro de su familia. La demanda presentada hoy no está relacionada con el proceso de liquidación de bienes gananciales, sobre la que el Sr. Ramón Ayala ha sido consistente y contundente que el proceso se lleve a cabo de manera justa y de acuerdo a las Leyes de Puerto Rico para asegurarle a su exesposa lo que en derecho le corresponda”, indicaron los abogados de Daddy Yankee.

En la demanda, se alega que el 12 de diciembre del 2024 las demandadas, luego de que el tribunal les advirtiera que no podían realizar gestiones a nombre de las corporaciones, realizaron transferencias de $20 millones de la cuenta de Los Cangris y $80 millones de la cuenta de El Cartel Récords.

En el punto 43 del documento se acusa a González de “extraer recursos corporativos pensando exclusivamente en su beneficio personal, sin importarle las consecuencias, y efectos perjudiciales a la corporación y al demandante”.

Mientras que en el punto 80 del documento, se indica que las hermanas González, autorizaron al productor Raphy Pina y sus empresas Mr. Soldout y World Music Latin a pagarse a sí mismos unos $27 millones por gastos incurridos, pero “sin que exista evidencia verificable, análisis contable, ni auditoria que acredite fehacientemente, que en efecto, se debía esa cifra millonaria por los gastos supuestamente incurridos” en la gira “Última Vuelta” del exponente urbano.

Del mismo modo, la demanda señala que las hermanas autorizaron a las empresas de Pina a cobrar una comisión de 30% de lo ingresado en la gira a pesar de que este no participó de la misma por estar en prisión.

“Las demandadas han burlado la confianza que el Sr. Ayala Rodríguez delegó en ellas para obrar en el mejor interés de las corporaciones y el bienestar de su carrera personal y sus negocios, anteponiendo estas sus intereses y preocupaciones egoístas y personalistas a los de la empresa y los del Sr. Ayala Rodríguez”, lee el documento.