Anuncian conversatorio con Jacobo Morales y Arí Maniel Cruz por el Mes de la Comunicación

Como parte de la celebración del Mes de la Comunicación, la Facultad de Comunicación e Información (FaCI) celebrará: “Dos Generaciones de Cineastas en Conversación”, un conversatorio entre los reconocidos cineastas Jacobo Morales y Arí Maniel Cruz, este miércoles, 5 de marzo, a las 11:30 a. m. en la Sala Jorge Enjuto en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

El actor, comediante, poeta, escritor, director y autor Jacobo Morales cuenta con una cinematografía que incluye, entre otras, la icónica Dios los Cría, que marcó una segunda etapa del cine puertorriqueño, Nicolás y los Demás, Linda Sara, Ángel y Lo que le Pasó a Santiago, nominada para un Óscar como Mejor Película en Idioma Extranjero (actualmente Mejor Película Internacional). Ari Maniel Cruz, director y escritor, se ha destacado con filmes como Antes que Cante el Gallo, ¿Quién eres Tú? y en 2025, con el cortometraje DeBí TiRAR MáS FOTos, protagonizado por Morales y codirigida por Bad Bunny.

La celebración del Mes de la Comunicación tendrá una serie de actividades educativas auspiciadas por asociaciones estudiantiles como la Asociación de Publicistas y Relacionistas Universitarios (APRU), el capítulo de la “National Association of Hispanic Journalists” (NAHJ) y “Playground Cinema”.

El Programa de Comunicación de la FaCI (antes Escuela de Comunicación) fue fundado en 1972 y está acreditado por la ACEJMC (Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication) y ofrece tres concentraciones y un programa graduado.