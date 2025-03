The New York Times pide desestimar la demanda que Justin Baldoni presentó en su contra

El diario The New York Times presentó oficialmente una moción para que se desestime la demanda de 250 millones de dólares que el actor Justin Baldoni presentó en su contra, en medio de su controversia con su coestrella en ‘It Ends With Us’, Blake Lively.

Según informó Deadline, el medio presentó una moción en un tribunal federal de Nueva York el pasado viernes 28 de febrero, defendiendo su informe de las acusaciones de Blake Lively contra Baldoni, de 40 años, en el set de It Ends With Us y pidiendo que NYT sea eliminado de la demanda.

PUBLICIDAD

¿Qué dice la moción del New York Times para ser removido de la batalla legal entre Justin Baldoni y Blake Lively?

El New York Times sostiene que su labor informativa y de recopilación de noticias en su artículo ‘Podemos enterrar a cualquiera: dentro de una máquina de desprestigio de Hollywood’, que detalla las denuncias de acoso sexual de Lively contra Baldoni, fue justa y precisa. En la presentación judicial del viernes, el NYT acusó a Baldoni y Wayfarer Studios de hacer relatos “unilaterales” de su disputa contra Lively que no deberían involucrar al NYT.

“ El FAC de Wayfarer Parties cuenta una historia unilateral que ha generado muchos titulares ”, se lee en el expediente judicial del NYT . “Pero The Times no tiene cabida en esta disputa”.

En una declaración al medio Us Weekly, el New York Times reafirmó su decisión de desestimar: “Como muestra nuestra moción, este caso nunca debió haberse presentado contra el New York Times ”, dijo un portavoz a ‘Us’. “Blake Lively planteó serias preocupaciones sobre la forma en que fue tratada en el set y después del estreno de la película. Hicimos exactamente lo que deben hacer los medios de comunicación: informamos al público sobre la denuncia que presentó ante el Departamento de Derechos Civiles de California. La campaña fallida del Sr. Baldoni en contra del The Times, cuestionando nuestra ética, intentando desacreditar nuestro reportaje, presentando una demanda sin fundamento, no nos silenciará”.

Baldoni era uno de los 10 demandantes, que también incluía a las publicistas Melissa Nathan y Jennifer Abel así como a los productores de ‘It Ends With Us’ James Heath y Steve Saraowitz, quienes comenzaron los procedimientos legales contra el New York Times la víspera de Año Nuevo de 2024.

Los demandantes acusaron al medio por difamación y representación falsa de la privacidad, y alegaron que la publicación “seleccionó cuidadosamente” comunicaciones y omitió contexto para engañar a los lectores en su artículo, que se publicó el 21 de diciembre. El New York Times niega que su reportaje fuera injusto o inexacto en su moción para desestimar.