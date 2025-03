Pina asegura investigación en su contra comenzó tras disparos en el Choliseo por presentación de Anuel

El manejador de artistas del género urbano, Rafael “Raphy” Pina Nieves, habló por primera vez sobre cómo piensa que comenzó su caso a nivel federal por posesión ilegal de armas de fuego.

En una entrevista para el canal de YouTube de Chente Ydrach, Pina, aseguró que las autoridades federales comenzaron a investigarlo y rastrearlo por medio de grabaciones luego del incidente ocurrido en el año 2019, cuando unos individuos dispararon contra su oficina y el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, tras la presentación del exponente urbano Anuel AA en la serie de conciertos que en ese momento estaba realizando Daddy Yankee.

Nota de contexto: Disparan contra oficina de Raphy Pina (diciembre del 2019)

Según Pina, tras los disparos contra el Choliseo y su oficina se pensaba que él había realizado el contacto con Anuel AA para que se presentara en el escenario junto a Daddy Yankee, algo que este alega no es cierto, a pesar de que era el productor del evento.

“A mí (los federales) me grabaron por el revolú de Anuel en el Choliseo con Yankee, ellos creen que yo traje a Anuel y yo no traje a Anuel, nunca he hecho una canción con Anuel. Me entran a tiros en la oficina y tirotean el Choliseo y por ahí me engancharon”, expresó Pina en la entrevista.

Desde ese momento, el productor asegura que comenzó a notar que lo estaban siguiendo.

“Yo sabía, me estaban siguiendo carros, tipos con la nariz larga, camisas de cuadritos y yo decía, esto está bien raro”, añadió.

Del mismo modo, indicó que tras el incidente por los disparos al Coliseo de Puerto Rico, se le propuso cancelar el resto de los conciertos de Daddy Yankee, sin embargo, le dijo a la Policía que el evento continuaría debido a la poca cantidad de boletos que se habían devuelto.

“Yo tengo once conciertos vendidos, vamos a ir a la boletería a ver cuánta gente ha devuelto su taquilla. Fuimos a la boletería y dijeron, han vueltos once boletos de 150 mil. ¿Cancelamos? Pues si a la gente sin coj.. le tiene, vamos pa’ encima”, asegura Pina que le dijo al entonces comisionado del Negociado de la Policía.

Sin embargo, admitió que antes de cada espectáculo sentía temor por lo que podía ocurrir, luego de que se realizaran disparos contra el Coliseo de Puerto Rico.

“Todas las noches yo decía, me voy a encomendar a Dios, porque yo no sé lo que está pasando”, expresó.

Igualmente, indicó que durante su tiempo en la cárcel, sus compañeros en prisión federal tenían casos muchos más fuertes.

“Yo estaba preso y yo era el pendejo, más pendejo con el caso más pendejo. Habían asesinos, me entiendes. (Las armas) las cogieron en una casa vacía mía, pero tenían una llamada por teléfono que decía -cabrón, qué hago con las pistolas esas-”, expresó.

Raphy Pina fue sentenciado a prisión en mayo del 2022. Posteriormente, en el 2024 salió de la cárcel.

El juez federal Francisco Besosa estuvo a cargo de la sentencia por dos cargos de posesión ilegal de armas por los que fue hallado culpable en diciembre del 2021.

El juez federal, además, le impuso a Pina tres años de libertad supervisada cuando cumpla con el término de prisión, así como una multa de $150,000.

En diciembre del 2021, Pina, fue encontrado culpable por el caso por posesión de armas de fuego, las cuales fueron halladas por agentes federales en una de sus residencias en Caguas.