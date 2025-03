Patrick Schwarzenegger revela su fallida audición para Superman

Patrick Schwarzenegger ha revelado en una reciente entrevista que intentó conseguir el papel de Superman en la nueva película dirigida por James Gunn, pero lamentablemente no obtuvo respuesta alguna tras enviar su prueba de actuación.

En el podcast Happy Sad Confused, el actor compartió detalles sobre su audición y cómo este intento no prosperó. A pesar de ser conocido en el mundo del cine y la televisión, su sueño de convertirse en un superhéroe no se cumplió, pero eso no lo detiene en su carrera.

En la conversación con el presentador Josh Horowitz, Schwarzenegger dejó claro que no ha sido frecuente en audiciones para personajes de cómic, y aunque su intento por el papel de Superman no tuvo éxito, mencionó otros personajes para los que sí ha audicionado. Entre ellos, destacó a Homelander de The Boys, Golden Boy de Gen V, que finalmente interpretó, y Superman, el cual no logró conseguir.

El rechazo de Superman y las complicaciones de las audiciones por Zoom

Durante la entrevista, el actor reveló detalles específicos sobre su audición para Superman, la cual consistió en el envío de un video de prueba actoral. Sin embargo, según Schwarzenegger, no recibió ninguna retroalimentación. “No creo que haya recibido ninguna respuesta. Creo que fue algo como: ‘No, no es para ti’”, comentó sobre su experiencia. El papel de Superman fue finalmente asignado a David Corenswet, y se espera que la película se estrene el 11 de julio de 2025.

Schwarzenegger también aprovechó la ocasión para hablar sobre cómo la pandemia ha afectado sus audiciones, revelando que desde entonces solo ha tenido dos audiciones presenciales: una para La idea de ti, que no consiguió, y otra para American Sports Story: Aaron Hernandez, en la que logró el papel de Tim Tebow. El actor mencionó también las dificultades de audicionar por Zoom, un formato que, según él, puede resultar confuso y distraído, dado el constante cambio de imagen al hablar: “Es solo una persona en la pantalla. Cuando hablan, están en pantalla, luego hablas tú y cambia a ti. Es raro porque a veces alguien sigue hablando y si dices algo, cambia de imagen, lo que puede ser muy confuso y distraer”.

Enfrentando las críticas y consolidando su carrera

A pesar de ser el hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, Patrick ha tenido que lidiar con la percepción de que su éxito se debe únicamente a su famosa familia. En una entrevista con The Times, el actor compartió cómo este tipo de comentarios pueden resultar molestos, pero también subrayó el arduo trabajo que ha puesto para lograr sus metas profesionales.

“Sé que hay gente que dirá que solo conseguí este papel por quién es mi padre. Pero lo que no ven es que llevo diez años tomando clases de actuación, hice teatro en la escuela todas las semanas, he trabajado horas en mis personajes y he pasado por cientos de audiciones fallidas”, explicó.

Patrick, quien se siente agradecido por los valores y el apoyo de su familia, también expresó que, aunque a veces resulta frustrante, nunca cambiaría su vida por la de otra persona: “Claro que puede ser frustrante, pero nunca cambiaría mi vida por la de nadie. Me siento muy afortunado por la familia y los valores que me han inculcado”.

Más allá de la actuación, Patrick ha incursionado en otros sectores como el modelaje y los negocios. Estudió en la Universidad del Sur de California, donde se graduó en negocios y artes cinematográficas, y ha invertido en diversas empresas. Uno de sus proyectos más notables es una marca de snacks creada en apoyo a la lucha contra el Alzheimer, un esfuerzo que desarrolló junto a su madre.