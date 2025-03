Lili Estefan y Raúl de Molina hablan sobre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Lili Estefan y Raúl de Molina, reconocidos conductores con casi tres décadas de trayectoria en la televisión hispana, fueron recientemente honrados con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, su logro ha generado cierta controversia, ya que algunos usuarios en redes sociales han especulado que los presentadores habrían “comprado” la estrella. Ante estos rumores, ambos decidieron aclarar los detalles en su programa.

En su intervención, Lili Estefan explicó que, para recibir este reconocimiento, no es suficiente con tener dinero, ya que se trata de un proceso en el que solo los más destacados son seleccionados. “Quiero poner en perspectiva un poco lo que son estas estrellas porque la última que se había dado en la categoría de televisión hispana fue hace 15 años atrás.

Esta es la Cámara de Comercio de Los Ángeles, es una organización sin fines de lucro a la que uno tiene que ser nominado. La gente está nominada por años. Todos los años entran 300 personas nominadas de las cuales escogen solamente a 24 individuos.

Para que esto pase tienen que alinearse todos los planetas, no importa lo que cueste la estrella”, detalló la presentadora cubana, aclarando que no es un proceso simple ni fácil de lograr.

Desmitificando el proceso de recibir una estrella

Lili también mencionó que muchos no comprenden el verdadero mecanismo detrás de la entrega de las estrellas. “Quiero dar esta explicación porque veo mucha confusión en las redes sociales y la gente no entiende, la gente cree que uno puede llegar y comprarte una estrella. No mi gente”, afirmó. Por su parte, Raúl de Molina agregó: “No importa el dinero que tú tengas, tú no puedes comprar una estrella en ningún lugar, tú tienes que ser nominado y aprobado”.

Ambos presentadores también explicaron que el costo de 75 mil dólares por estrella se paga solo después de haber sido seleccionados. Este dinero cubre diversos gastos, como la fabricación de la estrella, la ruptura del concreto y los costos de seguridad durante la ceremonia. Sin embargo, ni Lili ni Raúl tuvieron que pagar por su estrella, ya que contaron con el apoyo de patrocinadores, entre ellos Univision. “Univision fue uno de los patrocinadores”, comentó Lili, dejando claro que no se trató de una compra directa.