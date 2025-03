Kourtney Kardashian desmiente rumores de que su hijo de 15 años sea padre

Una controversial teoría conspirativa aseguraba que el hijo de 15 años de Kourtney Kardashian, Mason, ya había hecho de la famosa una abuela. Ahora, la miembro de una de las familias más reconocidas de Estados Unidos ha salido a abordar estos rumores.

A través de la red social TikTok, habían comenzado a circular rumores de que Mason tiene una cuenta secreta de Instagram en donde comparte actualizaciones sobre un bebé llamado Piper que sería de él joven. Kardashian salió este domingo a dejar las cuentas claras, afirmando que lo que se dice de su hijo de 15 años es “falso”.

¿Qué dijo Kourtney Kardashian sobre los rumores de que que su hijo Mason tiene un hijo?

“Raramente me dirijo a rumores o conspiraciones sobre mí o mi familia, pero esto concierne a mi hijo y se siente incorrecto permitir que alguien piense por un segundo que estas mentiras son remotamente verdaderas”, escribió Kardashian, de 45 años, en su historia de Instagram el domingo, 2 de marzo. “No son verdad. Mason no tiene un hijo.”

“Mi hijo realmente valora su privacidad”, escribió mientras pedía a otros que “por favor sean respetuosos. Es un niño con sentimientos y una hermosa vida por delante”, compartió. “Por favor dejen de difundir narrativas falsas y girar vidas”.

Kardashian también abordó otras cuentas en redes sociales que están publicando contenido sobre sus otros hijos. Además de Mason, la estrella de Kardashians comparte a su hija Penelope, de 12 años, y su hijo Reign, de 10, con su ex Scott Disick. También es madre de su hijo Rocky, de 16 meses, con su esposo Travis Barker.

“ Y a todas las otras personas haciendo videos sobre mis hijos (que, por cierto, son menores de edad), por favor deténganse y déjenlos en paz ”, concluyó.

Mason hizo varias apariciones en la antigua serie de realidad familiar Keeping Up With the Kardashians, pero no ha estado mucho frente a la cámara en The Kardashians de Hulu. El adolescente se sumó a Instagram en mayo de 2024 y su primera publicación presentaba una foto de él con una gorra con la cabeza hacia abajo.