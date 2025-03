Burbu se somete a dos operaciones: “No esperaba salir así de herida”

La animadora y locutora Angelique Burgos “La Burbu”, regresó a sus labores en el programa radial “El Despelote” luego de pasar por dos procedimientos quirúrgicos que se realizó la semana pasada.

Según expresó en el programa radial de La Nueva 94, la animadora se tuvo que realizar dos procedimientos. El primero, debido a un abultamiento que se le encontró en el abdomen luego de que se realizara una cirugía para arreglar la pared abdominal, hace casi siete años tras el nacimiento de su segundo hijo.

Burgos explicó que cuando se realizó el análisis por parte de su médico, se le encontró fibrosis en el abdomen, por lo que decidió realizar el procedimiento.

“Fui a donde mi médico y él quería auscultar qué tenía y decidió abrir el área. Yo tenía bastante fibrosis. Se me había desprendido la parte de abajo, se me había desprendido todo eso otra vez, cómo, no sé. Era algo que no pensábamos que teníamos que hacer. Él quería hacer una revisión, me dijo que me tuvo que meter caña porque estaba bien endurecido y por eso es que estoy tan herida, yo no esperaba salir así de herida”, explicó la animadora.

Además, Burgos explicó en el programa que se le realizó un segundo procedimiento para bajar sus senos. Debido a que estos se encontraban en una posición más alta, producto de la cirugía para el agrandamiento de estos.

“Me los bajaron. Yo tenía eso allá arriba trepado, pero no me molestaba porque se veía como un seno natural, se veía como un seno caído, bonito. A mí me gustaba, pero decidimos que eso no vive ahí, que eso no puede vivir allá arriba. Fueron dos procedimientos”, explicó.

La animadora explicó en el espacio radial que hoy martes, es el sexto día luego de los procedimientos y que se siente mucho mejor. Burgos, es madre de dos niños, Sahil Elías y Kokoh Mar, producto de su matrimonio con el exbaloncelista Elías “Larry” Ayuso.