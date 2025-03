Adrien Brody dio el discurso más largo en la historia de los Óscar

El actor estadounidense Adrien Brody se convirtió en el 2003 en el actor más joven en ganar un Óscar. En ese entonces, tenía 29 años y se alzó con la estatuilla por su papel en la película ‘The Pianist’. Durante la ceremonia del pasado domingo 2 de marzo de 2025, rompió un nuevo récord, pues dio el discurso más largo en la historia de la gala de entrega de esta premiación, tras ganar como Mejor Actor por su interpretación en ‘The Brutalist’.

The Hollywood Reporter informó que el discurso de Brody duró 5 minutos y 40 segundos. Agradeció a la Academia y a sus familiares. Cuando su intervención se extendía, los organizadores alzaron el volumen de la música, como para cortarlo, pero él les mandó a bajar el tono para poder seguir.

“ Estoy terminando, ¡Apaguen la música! Ya he hecho esto antes, gracias. No es mi primera vez ”, expresó el artista, generando incomodidad en una parte del público. En las redes muchos, manifestaron su desagrado por su extensión y consideraron una falta de respeto que mandara a bajar la música, rompiendo con la organización del evento. No obstante, otros apoyaron su espontaneidad.

Su hablar lento y pausado contribuyó a la duración de su discurso en una actividad, donde generalmente, los ganadores hablan rápido para no salir del tiempo estimado y apegarse al cronograma.

Antes de Brody, la persona que tenía el récord del discurso más largo en los Óscar, fue la actriz Greer Garson en 1943, con 5 minutos y 30 segundos; y por eso la registraron en los Records Guinness. En ese entonces, ganó por su papel en ‘Mrs. Miniver’.

Adrien Brody y anécdotas este año en los Óscar

El haber dado el discurso más largo, no ha sido la única hazaña o anécdota de Adrien Brody en la pasada entrega de los Óscar. El actor protagonizó varios momentos virales. Uno de éstos, fue en la alfombra roja antes de la ceremonia, cuando Halle Berry lo besó en la boca delante de su esposa.

Los fanáticos del cine entendieron por qué Berry lo besó, y es que en 2003 cuando él ganó su primer Óscar, la besó inesperadamente delante de todos por la emoción. Fue evidente que la actriz no lo esperaba, pero siguió adelante con su presentación.

Otra tendencia del actor en esta gala, fue cuando lo nombraron como ganador por ‘The Brutalist’, ya que se sacó el chicle de la boca y lo dio a su esposa Georgina Chapmanman.