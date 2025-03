Wisin comparte emotivo mensaje en sus redes sociales: “Casi pierdo lo más importante”

El exponente urbano puertorriqueño Wisin compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales instando a las personas a “vivir la vida” y a no “aferrarse al trabajo”.

En el escrito, que se encuentra viralizado, el artista enfatizó que hay que “valorar a la familia” antes que sea “demasiado tarde”.

“Perdí años persiguiendo dinero... y casi pierdo lo más importante (mi familia)”, comenzó diciendo Juan Luis Morera Luna, su nombre de pila, en sus historias de Instagram.

Continuó: “Me dijeron que el éxito era trabajar sin descanso, acumular dinero, ser el mejor... y les creí. Hasta que un día miré a mi alrededor y me di cuenta de que el tiempo que se va, no vuelve.

No comentas el mismo error. Trabaja duro, sí... pero no te olvides de vivir. Porque la fama y el dinero no te abrazan cuando los necesitas. La familia sí“.

Finalmente, el cantante afirmó: “Valora a los tuyos antes de que sea demasiado tarde”.

Hace casi 17 años, Wisin está casado con su esposa Yomaira Ortiz Feliciano.

La pareja nunca ha dado señales de un posible divorcio.

Incluso, en 2019 renovaron sus votos matrimoniales mientras despedían el año.

“Así comenzaremos nuestra próxima década juntos. Tú + Yo + Dios. Nuevo pacto. ‘Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros’. Efesios 3:20 NTV. ¡Gloria al Señor por este día!”, escribió en ese entonces Ortiz Feliciano en la misma red social.

Los esposos son padres de tres: Ylena, Dylan y Daniel Jeremías. Victoria falleció en 2016 con un mes de nacida tras una enfermedad genética, lo que ambos describieron como “lo más difícil que han vivido”.