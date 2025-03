Gemelas de Gil López fueron las invitadas especiales del programa “Día a Día”

Catalina y Fernanda, las hijas gemelas de la presentadora de televisión Gil López, fueron esta tarde las invitadas especiales del programa “Día a Día” de Telemundo.

“¡Catalina y Fernanda están hermosas! Hoy acompañaron a mamá en Día a Día", escribió el canal televisivo en su cuenta de Instagram.

Las pequeñas formaron parte del segmento de la Chef Noelian, donde López les preparó una receta de “baby food” que fue bien recibida por ambas.

“Baby Food para nuestras queridas Catalina y Fernanda, ayudando a @gil_lopez1 en las recetas para las mimadas de la casa“, escribió por su parte la chef.

El pasado mes de diciembre, la animadora celebró el primera año de las gemelas.

“Un dia como hoy, me resulta totalmente imposible no volver a pensar en aquella mañana de diciembre. Aunque con el paso del tiempo, afortunadamente la perspectiva es otra, revivirlo se me hace inevitable.

Durante todos los pasados meses me cuestioné muchas cosas y me pregunté mil veces: ¿Quién se merece llegar al mundo luchando?¿ Porqué? ¿Tan pronto? Y es que abrazando la espiritualidad y la voluntad de Dios, me di cuenta , que ambas venían con un propósito cargadas de una fuerza y una valentía inquebrantable.

La historia de Catalina y Fernanda, ha sido una de esfuerzo y lucha diaria. Un camino lleno de retos, que se recompensa con el premio más alto que puede existir, SUS VIDAS. Hoy sé que las cosas pasan por algún motivo. Ellas, son el motivo de que yo vea y viva la vida de manera diferente. Mucho más consciente, más humana y totalmente conectada con el presente”, comenzó diciendo la exreina de belleza en la misma red social.

Continuó: “Cuando nacieron hace un año, no teníamos la garantía de que fuéramos a celebrar su primer aniversario. Hoy lo hacemos por partida doble♥️♥️ y celebramos todos juntos, sus latidos. Han superado todas y cada una de las pruebas que el destino les puso demasiado pronto. Catalina y Fernanda llegaron antes para enseñarnos que el amor no espera, solo crece… ¡Feliz cumpleaños 🎂! ¡Las amo con toda mi alma! ¡Dios me las bendiga! Mamá”.

El 22 de diciembre de 2023, a las 28 semanas de gestación, dio a luz a las gemelas. El parto fue por medio de cesárea en Orlando, Florida. Las infantes permanecieron en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (NICU, por sus siglas en inglés) más de 100 días.

Fue a sus 25 semanas de gestación que López recibió la noticia de que la vida de sus bebés corría peligro.

“A las 25 semanas, entramos a esa cita que nos marcó la vida. Estaba mi mamá y mi esposo, tomados de las manos. Cuando el doctor entra, dice que tiene que hablar con nosotros seriamente. [El doctor nos da la noticia de que] las posibilidades de vida de Catalina y Fernanda eran mínimas”, narró en el programa “Día a Día”, cuando presentó a Catalina y Fernanda al mundo.

Su primogénita, Lorena, es producto de una relación anterior.