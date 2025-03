Conoce los actores mejor pagados de 2024

Todos los años se revela la lista oficial de Forbes en la cual detallan quiénes fueron los actores mejor pagados en Hollywood, luego de sus proyectos durante dicho año.

A continuación la lista anual de los actores mejor pagados dentro de la industria de Hollywood en el 2024:

#1. Dwayne Johnson

88 millones de dólares

The Rock volvió a la cima de la lista de los actores mejor pagados después de conseguir lo que se cree que es el mayor pago por honorarios, más una compra en la historia del cine en streaming, unos 50 millones de dólares por protagonizar Red One de Amazon el año pasado. Además, cuando Moana 2 pasó de ser una serie de televisión a un estreno en cines, negoció un porcentaje de las ganancias de la película como productor ejecutivo, un acuerdo sin precedentes para los actores de doblaje en la animación de Disney.

#2. Ryan Reynolds

85 millones de dólares

Reynolds fue el productor principal, coguionista y estrella de la película de acción en vivo más taquillera del año, Deadpool & Wolverine, que recaudó más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo. Pero eso fue solo una parte de un año repleto de actividades que incluyó protagonizar IF de John Krasinski, producir una nueva temporada de Welcome To Wrexham para Hulu.

#3. Kevin Hart

81 millones de dólares

Nadie tuvo una programación de entretenimiento más diversificada en 2024 que Hart, quien protagonizó un estreno en cines (Borderlands), una película de Netflix (Lift), una película de Amazon Prime (Die Hart 2: Die Harter), una serie en The Roku Channel (Die Hart temporada tres), una serie en Peacock (Fight Night), el “roast” de Tom Brady en Netflix, un podcast semanal para Spotify (Gold Minds), y sin mencionar 90 programas de comedia stand-up.

#4. Jerry Seinfeld

60 millones de dólares

Seinfeld, de 70 años, nombrado multimillonario por Forbes el año pasado, sigue activo en el circuito de stand-up mientras su comedia homónima sigue generando ocho cifras cada año.

#5. Hugh Jackman

50 millones de dólares

Después de la emotiva despedida de su personaje de Wolverine en Logan de 2017, nada menos que un gran día de pago y la oportunidad de trabajar con su buen amigo Ryan Reynolds habrían convencido a Jackman, de 56 años, de ponerse las garras de adamantium una vez más.

#6. Brad Pitt

32 millones de dólares

Después de retirar Wolfs, optando por mostrarla directamente en AppleTV+, Apple apuesta la casa en la película de Pitt de 2025, F1, que se estrenará en los cines este verano. Mientras tanto, su compañía productora, Plan B, sigue siendo un gigante tanto en taquilla (con Beetlejuice Beetlejuice) como en el circuito de premios (apoyando a la nominada a Mejor Película, Nickel Boys).

#7. George Clooney

31 millones de dólares

Clooney negó públicamente los informes de que él y Brad Pitt recibieron 35 millones de dólares cada uno por la comedia de espías Wolfs (a la que calificó de “mala para nuestra industria si eso es lo que la gente piensa que es el abanderado de los salarios”), pero Apple tuvo que superar la oferta de varios pretendientes para el proyecto en 2021.

#8. Nicole Kidman

31 millones de dólares

La reina de los cines AMC se ha convertido en una de las estrellas más rentables en el espacio de las miniseries de televisión, protagonizando una para Netflix (The Perfect Couple), una para Paramount+ (Lioness) y una para Amazon (Expats) el año pasado, ganando más de un millón de dólares por episodio en cada una.

#9. Adam Sandler

26 millones de dólares

El acuerdo general de Sandler con Netflix no tiene rival en la industria, ya que le permite hacer grandes proyectos comerciales como la próxima Happy Gilmore 2 o proyectos más modestos como Spaceman de 2024, y aún así recibir mucho dinero. Y el catálogo anterior del actor mejor pagado del año pasado sigue en la plataforma, acumulando cientos de millones de horas de visualización cada año.

#10. Will Smith

26 millones de dólares

Las opiniones en Hollywood difieren en cuanto a si el ganador del Oscar de 56 años está completamente “de regreso” después de The Slap Seen ‘Round The World en 2022, pero todos coinciden en que volver al personaje que lo convirtió en una estrella fue una decisión inteligente. Y Bad Boys: Ride or Die de 2024 fue un éxito, una de las menos de 20 películas que recaudaron más de 400 millones de dólares en todo el mundo el año pasado.

#11. Mariska Hargitay

25 millones de dólares

Como líder de “La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales” de Dick Wolf durante más de 20 años y 550 episodios, Hargitay, de 61 años, es la actriz mejor pagada de la televisión por un amplio margen. Gana aproximadamente $750,000 por episodio entre honorarios de actuación y producción, así como una porción de las considerables ganancias de sindicación del programa.

#12. Channing Tatum

24 millones de dólares

A pesar del fracaso de taquilla de Fly Me To The Moon, las ganancias de Tatum fueron estratosféricos el año pasado, ya que su acuerdo se estructuró con una compra directa a transmisión de la participación posterior. Tatum, de 44 años, también protagonizó Blink Twice, dirigida por su entonces novia Zoe Kravitz, e hizo un cameo largamente rumoreado (aunque de corta duración) como Gambit en Deadpool & Wolverine.

#13. Jason Statham

24 millones de dólares

Statham, de 57 años, ha demostrado ser un teflón de taquilla en los últimos años, encadenando una serie de éxitos modestos interpretando a héroes de acción comunes y corrientes, incluida The Beekeeper de 2024. Puede cobrar $20 millones o más por esos papeles, en algunos casos casi la mitad del presupuesto de producción de la película, todo ello sin la representación de un agente o representante.

#14. Mark Wahlberg

23 millones de dólares

Cuando Wahlberg no está ocupado dirigiendo varias empresas y haciendo ejercicio a las 4 a.m., el actor de 53 años divide sus esfuerzos en la pantalla entre películas de acción de mayor presupuesto, generalmente en Netflix, como fue el caso de The Union del año pasado, y proyectos independientes más personales como Arthur The King.

#15. Matt Damon

23 millones de dólares

Artists Equity, el estudio que Damon co-fundó con su viejo amigo y colaborador Ben Affleck, sigue encontrando compradores dispuestos entre los servicios de streaming para proyectos producidos o protagonizados por el ganador del Oscar de 54 años, incluyendo The Instigators para AppleTV+ en 2024. Además de sus honorarios iniciales, Damon posee una parte del capital de sus películas, que se venden a un precio superior a sus presupuestos de producción.

#16. John Cena

23 millones de dólares

Actualmente en su gira de despedida con la WWE, su hogar de lucha libre desde 2002, Cena, de 47 años, ha seguido siendo una presencia rentable en el streaming de comedias en todas las plataformas. En 2024 protagonizó Argylle para Apple, Ricky Stanicky para Hulu y Jackpot! para Amazon, e hizo apariciones en Die Hart 2 de Kevin Hart y en un episodio de The Bear.

#17. Denzel Washington

23 millones de dólares

Un papel de villano en Gladiator II le reportó otro gran premio, aunque Washington, de 70 años, tendrá que prescindir de los laureles de una undécima nominación al Oscar, que muchos expertos de Hollywood predijeron que vendría. También sigue recibiendo grandes cheques de las docenas de éxitos de su catálogo de 40 años.

#18. Jake Gyllenhaal

22 millones de dólares

Según se informa, la nueva versión de 2024 de Road House de Gyllenhaal se enfrentó a la elección entre un presupuesto de $60 millones y un estreno en cines, o un presupuesto de $85 millones para ir directamente a Amazon Prime Video. Esto último significaba un mayor pago inicial para su estrella de 44 años, sin la apuesta por el rendimiento en taquilla. Y no fue el único remake que Gyllenhaal protagonizó el año pasado, ya que Presumed Innocent se convirtió en una serie de éxito en AppleTV+.

#19. Scarlett Johansson

21 millones de dólares

Además de Fly Me To The Moon, en la que coprotagonizó con Channing Tatum, la actriz de 40 años prestó su distintiva voz al papel principal en la película animada Transformers One. Es una voz tan distintiva que Johansson dijo en mayo pasado que cree que fue copiada por OpenAI para su chatbot.

#20. Joaquin Phoenix

19 millones de dólares

Retomar su papel ganador del Oscar como The Joker llegó con el mayor pago inicial de la carrera de Phoenix, de 50 años, a pesar de que Joker: Folie à Deux se convirtió en uno de los mayores fracasos de taquilla del año.