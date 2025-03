Jay Fonseca celebra su cumpleaños con emotivo mensaje para su madre

El analista político, Jay Fonseca, conmovió las redes sociales al compartir un emotivo mensaje para su madre este sábado.

A través de la red social Facebook, Fonseca, en el día de su cumpleaños, expresó: “Siempre me ha parecido curioso que celebremos al nacido y no recordemos la persona que realmente pasó trabajo ese día. A mami, quien fue la persona que me dio vida el 1 de marzo y oró sin cesar y me puso de nombre Josué porque Dios es su Esperanza“.

“Un día como hoy, mi madre estuvo de parto. El más pequeño y único varón entre los 3. A ella celebro porque cuando escucho su voz siento paz y cuando me regaña por tv mientras hablo estrujao me hace pensar en todas las veces en que todos podemos hacerlo mejor. Errores cometemos, pero aprendemos en el camino a temer de Dios y saber que somos ejemplo a otros de lo que debemos ser“, agregó el también abogado.

Asimismo, señaló que “hoy en mi oración de cumpleaños pedía por tener su don de humildad y sentir su tranquilidad de que todas las cosas terrenales pasarán. Después de todo, fue quien realmente me cargó y quien limpiando casas me crió y aunque se separó de mi padre, nunca me habló mal de él, sino que al contrario procuró tener la mejor relación posible porque a la larga todo era por el mejor porvenir de nosotros”.

Con un toque de humor, Fonseca reveló que como parte de su celebración, le tocó cumplir con su rutina de ejercicios. “Ah, hoy tocaron los burpees, ya son muchos. Gracias por la vida!!!”, concluyó.