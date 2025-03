El fenómeno musical “Rock of Ages” revoluciona en su estreno

El elenco del musical “Rock of Ages” logró transportar exitosamente al público a la era del rock, de la década de los 80, con una magistral puesta en escena al estilo de Broadway.

Desde antes de iniciar el espectáculo, el equipo de producción cautivó la atención de la audiencia con una variación de la tradicional primera, segunda y tercera llamada, protocolares del teatro, con la cual crearon expectativa, pero a su vez prometía un musical revolucionario.

El escenario de la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce se transformó para recrear lugares icónicos del famoso Sunset Strip en Los Ángeles. El público se mantuvo energético, de principio a fin, y recibieron a los artistas con aplausos en la función de estreno.

Ante una sala llena a capacidad, el multifacético elenco hizo despliegue de sus talentos por más de dos horas e interpretaron sobre 20 éxitos icónicos de bandas legendarias como Styx, Journey, Bon Jovi, Pat Benatar, Twisted Sister, Steve Perry, Poison, Europe, Def Leppard, Joan Jett, Foreigner, Night Ranger y REO Speedwagon.

El elenco principal estuvo integrado por Didi Romero (Sherrie), Christian Pagán (Drew), Isel Rodríguez (Regina), Yaza López (Justice), Julián Gilormini (Franz Klinemann), Braulio Castillo (Hertz Klinemann), Víctor Santiago (Dennis Dupree), Juan Pablo Díaz (Lonny) y Roger Manzano (Stacee Jaxx).

Didi regresó a los escenarios de Puerto Rico tras su rotundo éxito en Broadway para interpretar a Sherrie, una joven que llega a Los Ángeles con sueños de triunfar y conoce a Drew, un aspirante a estrella de rock que trabaja en un bar. La historia de“Rock of Ages” se remonta al 1987 y, además de la historia de amor, se presenta la lucha de la comunidad por evitar el cierre del legendario club de rock “The Bourbon Room”.

La producción de BAS Entertainment contó con más de 20 artistas en escena, acompañados por una banda en vivo, que evocaron la nostalgia entre los asistentes en un tributo a la era del rock con canciones como “I wanna rock”, “More than words”, “Wanted dead or alive”, “I want to know what love is” y “Here I go Again”.

También formaron parte del repertorio “The final countdown”, “Hit me with your best shot”, “I can´t fight this feeling” y “Every Rose has its thorn”. Uno de los temas más aplaudidos fue “High enough”, en el cual, Didi Romero y Christian Pagán demostraron su amplio rango vocal con una perfecta armonía.

Las canciones fueron interpretadas en inglés, preservando su esencia original, sin embargo, el libreto de Chris D’Arienzo fue adaptado exclusivamente para Puerto Rico por Ricardo André Lugo. Como parte de esta adaptación, incluyeron analogías de situaciones políticas y sociales e integraron otros elementos como el lenguaje coloquial boricua que logró múltiples carcajadas. Asimismo, Juan Pablo Díaz interactuó con el público de manera asertiva a la largo de la función en su rol de narrador.

El equipo de producción utilizó las innovaciones tecnológicas para recrear imágenes y vídeos, que fueron proyectados en las pantallas gigantes para complementar los visuales, que, sin duda, le impartieron una dosis de humor a la puesta en escena.

El exitoso tema “Don´t stop believin” marcó el cierre del espectáculo que rememoró la época de los 80 con un giro muy peculiar logrando la ovación de pie por parte del público, quienes cantaron, rieron y disfrutaron del musical “Rock of Ages”. Cabe destacar que algunos de los asistentes aprovecharon la oportunidad para utilizar sus vestuarios representativos de la época.

Los amantes del rock pueden disfrutar de las próximas funciones el domingo, 2 de marzo; el sábado, 8 y domingo, 9 de marzo.