Dónde ver los cortometrajes nominados al Oscar 2025

Si bien los largometrajes se llevan todo el protagonismo en los Oscar, la Academia también premia lo mejor en cortos en tres categorías: Mejor cortometraje, Mejor cortometraje animado y Mejor documental corto.

Los cineastas no siempre necesitan más de una hora para plasmar una historia impactante y que deje una huella en la sociedad, es por ese motivo que la Academia los reconoce durante su premiación.

En este sentido, si te interesa saber dónde puedes ver todos los cortos nominados a los Oscar 2025, solo tienes que chequear esta lista que te dejo a continuación.

Mejor cortometraje animado

Beautiful Men: Está disponible para alquiler en Vimeo.

In the Shadow of the Cypress: Está disponible para alquiler en Vimeo.

Magic Candies: Se encuentra disponible en Shortverse y Vimeo.

Wander to Wonder: Se encuentra disponible para alquiler en Vimeo.

Yuck!: Está disponible para alquiler en Vimeo.

Mejor documental corto

Death by Numbers: Se estrenará en algunos cines selectos de Estados Unidos y Canadá a partir del 14 de febrero.

I Am Ready, Warden: La encuentras en Paramount+.

Incident: Puedes verla gratis en la página de The New Yorker: https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/incident-shows-how-officers-react-when-a-police-killing-is-caught-on-tape

Instruments of a Beating Heart: Puedes verla gratis en la página de The New York Times: https://www.nytimes.com/video/opinion/100000009295681/instruments-of-a-beating-heart.html

The Only Girl in the Orchestra: Está disponible en Netflix.

