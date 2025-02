Sonia Valentín sale de “En la mañana” de TeleOnce

La productora y animadora de televisión, Sonia Valentín, anunció su salida del programa matutino “En la mañana” que se transmite a través de TeleOnce.

Mediante un escrito en sus redes sociales y luego de despedirse del espacio esta mañana, Valentín, confirmó su salida del espacio.

PUBLICIDAD

“La vida es como un libro y escribimos capítulos nuevos a medida que vamos aportando a nuestro crecimiento. Hoy me toca abrir otro capítulo y me dirijo emocionada a cumplir con estos nuevos proyectos que vengo desarrollando desde hace un tiempo y que poco a poco se han concentrado. Me siento feliz y muy satisfecha de las oportunidades que me da la vida, donde surgen espacios para crear, compartir y disfrutar. Siempre agradeceré a Dios, a mi familia, a mis grandes amigos, a mis compañeros, a mis colegas de esta maravillosa industria del entretenimiento y a todos y cada uno de los que me han dado la mano en todas las locuras creativas que se me ocurren y que no dejan de fluir. Al público que me ha acompañado durante tantos años, seguimos juntos. Son mi familia extendida y los adoro, Pronto les comunicaré todo lo que viene. Abrazo enorme para todos”, escribió en sus redes sociales.

Valentín, formaba parte del espacio y además era la productora ejecutiva del programa.

Esta se unió a TeleOnce en mayo del 2023, luego de su salida de Wapa Televisión, canal donde laboró por varios años.

Posteriormente, en octubre del 2023 comenzó el espacio mañanero de TeleOnce, que también cuenta con la animación de Johnny Lozada, Pepe Calderón, Andrea Rivera y los periodistas Maricarmen Ortiz y Manuel Crespo.

El espacio comenzó como parte de la propuesta del canal local que no contaba con un programa matutino local que compitiera con Noticentro Al Amanecer de Wapa Televisión y Hoy Día Puerto Rico de Telemundo.