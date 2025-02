Un disco sin canciones: Paul McCartney, Elton John y otros mil artistas contra la IA

En una protesta inédita, más de mil músicos y artistas se han unido para rechazar una propuesta del Gobierno británico que permitiría a las empresas de inteligencia artificial (IA) usar obras protegidas por derechos de autor sin la autorización de los creadores. En lugar de una declaración convencional, los artistas han lanzado Is This What We Want?, un vinilo silencioso que se convierte en una poderosa declaración en contra de la propuesta gubernamental.

El álbum, que contiene grabaciones de estudios y salas de conciertos vacíos, busca transmitir un mensaje claro sobre lo que los artistas consideran un atentado contra la propiedad intelectual y la creatividad humana.

Con figuras como Paul McCartney, Elton John, Kate Bush y Annie Lennox a la cabeza, la protesta ha sumado el apoyo de una variedad de artistas que van desde Björn Ulvaeus de ABBA hasta Julianne Moore, y que incluyen a grupos como New Order, Jamiroquai y Pet Shop Boys.

El poder del silencio: la protesta musical y su impacto

A través de este álbum, los artistas no solo manifiestan su desacuerdo con la propuesta de ley, sino que también buscan generar conciencia y apoyo para la protección de los derechos de autor. Los ingresos obtenidos por la venta del disco se destinarán a Help Musicians UK, una organización que apoya a los profesionales de la música en situaciones vulnerables.

A pesar de la fuerte oposición de los músicos, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología del Reino Unido ha defendido la necesidad de equilibrar los derechos de autor con el impulso de la inteligencia artificial. Un portavoz indicó que no se tomará ninguna decisión definitiva hasta garantizar que se logre una solución beneficiosa para todas las partes involucradas. Mientras tanto, los artistas siguen alzando su voz para proteger su legado creativo y evitar que la IA se apodere de su trabajo sin su consentimiento.