Prohíben carteras y bolsos grandes en el Coliseo de Puerto Rico

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad en los eventos, la administración del Coliseo de Puerto Rico y el Coca-Cola Music Hall implementó la iniciativa “Cartera Pa’l Show”, que restringe el tamaño y uso de bolsos dentro de los recintos. La reconocida empresaria y modelo puertorriqueña Maripily Rivera ha sido elegida como imagen de esta campaña.

Esta medida busca agilizar el acceso a los eventos, minimizar el contacto físico entre los asistentes y el personal de seguridad, y reducir riesgos en los espacios de entretenimiento. Según informó la licenciada Verónica Ferraiuoli, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, la seguridad es una prioridad en estos recintos, por lo que se han reforzado los protocolos para garantizar una experiencia segura y cómoda para todos.

El gerente regional y portavoz de ASM Global, Jorge Pérez, destacó que la limitación del tamaño y tipo de cartera permitirá un control más efectivo en la entrada y mejorará la detección de artículos prohibidos. “Esta medida ha sido implementada con éxito en otros recintos a nivel mundial, optimizando el flujo de ingreso y fortaleciendo la seguridad en eventos masivos”, explicó Pérez.

Maripily Rivera: protagonista de la iniciativa y primera afectada

Curiosamente, la primera figura en verse afectada por la nueva política fue la misma imagen de la campaña, Maripily Rivera. La empresaria llegó a un evento en el Coliseo de Puerto Rico con una cartera que excedía las dimensiones permitidas y, para sorpresa de muchos, se le negó la entrada. “Estoy completamente de acuerdo con la medida, aunque admito que no me esperaba que me tocará a mí primero”, expresó Rivera entre risas en un video compartido en sus redes sociales. “Es una regla para todos y la apoyo al 100%. A partir de ahora, mi cartera también será ‘Pa’l Show’”.

Reglamento de la nueva política

Con esta regulación, solo se permitirá el ingreso de:

Carteras transparentes de vinil o PVC de hasta 12″ x 6″ x 12″.

Carteras tipo clutch pequeñas, de hasta 4.5″ x 6.5″.

Además, algunos artículos podrán ser llevados fuera de las carteras, como cámaras, binoculares y teléfonos celulares. Sin embargo, estará prohibida la entrada con:

Carteras grandes, mochilas, tote bags y pañaleras.

Alimentos y bebidas.

Armas, explosivos y sustancias ilegales.

Cigarrillos electrónicos, vapers, lighters y perfumes en aerosol.

Sillas plegables, cojines y objetos ruidosos como silbatos y trompetas.

Otros artículos que puedan comprometer la seguridad del evento.

La medida entrará en vigor el 29 de marzo, y se realizará una campaña informativa en redes sociales y plataformas digitales para orientar a los asistentes.

Los organizadores esperan la cooperación del público para garantizar el cumplimiento de la norma y asegurar un ambiente seguro y organizado en los eventos.

“Queremos que todos disfruten sin preocupaciones y que la experiencia en el Choliseo y el Coca-Cola Music Hall sea la mejor posible”, concluyó Pérez.