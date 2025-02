Miguel Bosé: “Solo el tiempo acomoda las cosas, las cura y soluciona”

Con más de cuatro décadas de carrera y tras una larga ausencia en la industria, Miguel Bosé regresa a los escenarios con una serie de conciertos como parte de su gira Importante Tour, con la que busca reconectar con su público y reafirmar su legado musical.

A pocas semanas de arrancar su gira, el artista compartió cómo ha sido este proceso de regreso, lleno de desafíos, preparación y, sobre todo, emoción por lo que está por venir.

“Me he preparado dándome tiempo porque solo el tiempo acomoda las cosas, las cura, soluciona y las explica. Me rodeé de apoyo, recuperando todo lo que había perdido, que era mucho, muchísimo. Hasta que un día supe que estaba listo. Una persona que me ayudó a sanar emocionalmente y a recuperar mi voz me lo confirmó, y desde ahí todo comenzó”, compartió Bosé con honestidad.

Ahora, con el corazón puesto en este nuevo capítulo de su carrera, el cantante se alista para reencontrarse con su público y demostrar que su esencia sigue intacta.

“Cuando pasó todo lo que pasó y empezaron a acumularse problemas de todo tipo, culpé a Bosé. Dije: ‘Él tiene la culpa, tú tienes la culpa por ser quien eres, tú me has destrozado la vida’. Entonces, me desmonté como un lego y dejé todas las piezas tiradas. Un buen día decidí que ya lo había castigado suficiente. Ya había pasado lo suficiente y, en ese momento, empecé a unir las piezas nuevamente, y así nació un Bosé renacido”, expresó durante una charla en medio de los ensayos.

Con aproximadamente 20 álbumes de estudio, Miguel Bosé se ha consolidado como una de las figuras más icónicas del pop en español, gracias a su estilo inconfundible y letras poderosas. Ahora, a pocas semanas del inicio de su gira, el intérprete habló sobre el significado de Importante Tour.

“Todo lo que he hecho ha sido importante, pero después de ocho años de ausencia y de haber pasado por verdaderos problemas emocionales, profesionales, anímicos, espirituales y familiares… después de haber superado todas esas dificultades, decidí que estaba listo para volver. Y hacer una gira de nuevo se convirtió en lo más importante de mi vida porque mi carrera lo ha sido y lo sigue siendo, junto con mi familia, mis conocimientos y mis viajes. Pero en este momento, esto era lo más importante que podía hacer”, aseguró.

Importante Tour iniciará en México y continuará por España y Estados Unidos. La gira promete ser una de las más ambiciosas en la carrera de Miguel Bosé, especialmente por el reencuentro con sus miles de fanáticos, quienes podrán disfrutar de éxitos como Nena, Morena mía, Amante bandido, entre otros.