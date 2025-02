Músicos británicos lanzan un disco de “puro silencio” en protesta del uso de inteligencia artificial en la música

Un grupo de más de mil músicos británicos ha lanzado un álbum compuesto exclusivamente de silencio como una forma de protesta contra los planes del gobierno para modificar las leyes de derechos de autor en favor del uso de la inteligencia artificial (IA) en la creación musical.

La iniciativa, titulada “Is This What We Want?” (¿Es esto lo que queremos?), busca generar conciencia sobre el impacto que estas reformas podrían tener en la industria creativa. El disco cuenta con el respaldo de artistas reconocidos como Annie Lennox, Kate Bush, The Clash, Jamiroquai y Billy Ocean, entre otros.

Más de mil músicos británicos se unen en contra de la inteligencia artificial

En lugar de canciones convencionales, el álbum presenta grabaciones de estudios vacíos, enviando un mensaje simbólico sobre el posible futuro de la música si las regulaciones propuestas se implementan. El gobierno británico planea introducir una excepción en las leyes de derechos de autor que permitiría a las empresas de IA utilizar obras musicales sin necesidad de obtener la autorización previa de los artistas.

Esto facilitaría el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial para generar nuevas composiciones a partir de contenido preexistente. La medida ha sido recibida con preocupación por la comunidad artística, que teme que se debiliten sus derechos y se pierdan fuentes de ingresos fundamentales para los creadores.

Junto con el lanzamiento del álbum, una treintena de figuras destacadas, incluyendo a Paul McCartney, Elton John, Ed Sheeran, Dua Lipa y el escritor Kazuo Ishiguro, han publicado una carta abierta en el periódico The Times denunciando la reforma como “inútil y contraproducente”. Asimismo, los principales medios del Reino Unido han unido fuerzas en la campaña “Make It Fair”.

Continua la polemica de las inteligencias artificiales en el Reino Unido

Ed Newton-Rex, compositor y promotor de la iniciativa, señaló que esta propuesta equivale a “regalar el trabajo de toda la vida de los artistas a las empresas de inteligencia artificial”. Por su parte, Paul McCartney advirtió que “es crucial proteger a los artistas y creadores, de lo contrario, la industria musical se verá gravemente afectada”.

Aún en fase de consulta, la reforma ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de los derechos de los creadores. Mientras el gobierno argumenta que busca una solución que beneficie a todos los sectores, los músicos continúan su lucha para garantizar un futuro justo para la industria musical.