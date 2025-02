Fallece actriz de “Gossip Girl”: Michelle Trachtenberg tenía 39 años

A través de redes sociales trascendió la noticia de la muerte de una de las actrices de ‘Gossip Girl’, quien también tuvo papeles importantes en producciones como ‘Buffy, la Cazavampiros’ y ‘Harriet the Spy”. Fanáticos de la artista mostraron sus condolencias y destacaron su juventud al momento de morir.

‘The New York post’ comunicó el sensible fallecimiento de Michelle Trachtenberg a los 39 años. Según información que fuentes le cedieron al medio, la actriz fue encontrada sin vida por su madre alrededor de las 08:00 horas de este miércoles, 26 de febrero de 2025, en One Columbus Place, un complejo de departamentos lujosos en Manhattan.

Cabe destacar que en sus últimos meses de vida, Trachtenberg se dedicó a realizar publicaciones en Instagram que encendieron las alarmas entre sus más de 800 mil seguidores, pues su apariencia y su repentina pérdida de peso lograron preocupar a sus fanáticos, quienes constantemente le preguntaban si estaba bien o si consumía drogas.

Michelle respondió a las interrogantes y aseguró: “estoy sana y soy feliz”. Además negó haberse sometido a una cirugía estética.

¿De qué falleció Michelle Trachtenberg, actriz de ‘Gossip Girl’?

Por el momento se desconocen las causas oficiales de muerte, no obstante el medio anteriormente mencionado hizo mención de un trasplante de hígado que la actriz se realizó recientemente.

Asimismo, ‘The New York Post’ reveló que las autoridades no investigan el caso como sospechoso.