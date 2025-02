Disney hace unos cambios importantes en dos atracciones populares de sus parques en Florida ¿Cuáles son?

Walt Disney World ha anunciado una modificación significativa en la forma en que los visitantes acceden a dos de sus atracciones más populares en Florida. A partir del 25 de febrero, Tiana’s Bayou Adventure, en Magic Kingdom, y Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, en EPCOT, dejarán de utilizar el sistema de cola virtual.

En su lugar, los asistentes podrán ingresar a estas atracciones a través de una fila de espera tradicional o mediante el sistema de acceso rápido Lightning Lane. Disney suele implementar colas virtuales cuando inaugura nuevas atracciones para gestionar las multitudes de manera eficiente. Con este sistema, los visitantes deben obtener un lugar en la fila digital a las 7:00 a. m. o intentarlo nuevamente a la 1:00 p. m.

Cambio de reglas en Disney, no más sistema de cola virtual para estas atracciones

La mecánica de la cola virtual ha sido objeto de críticas debido a la necesidad de madrugar para conseguir un cupo. Además, quienes no logran ingresar en la cola virtual solo tienen la opción de pagar por Lightning Lane para asegurar su acceso.

Con la eliminación de las colas virtuales en estas atracciones, los visitantes tendrán mayor flexibilidad para planificar su día en el parque. Ahora, podrán elegir entre hacer la fila de espera o adquirir un pase rápido: Lightning Lane Multi Pass para Tiana’s Bayou Adventure o Lightning Lane Single Pass para Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.

Sin embargo, debido a la popularidad de ambas atracciones, es probable que las filas sean bastante largas, lo que podría generar nuevos retos para la gestión del tiempo dentro del parque. Por supuesto, las reacciones de los fanáticos no se han hecho esperar.

Visitantes de los parques de Disney se quejan de la eliminación de las colas virtuales

Mientras algunos celebran la eliminación del sistema de colas virtuales por considerarlo complicado y excluyente, otros expresan preocupación por los tiempos de espera que podrían aumentar significativamente. “Esos tiempos de espera serán una locura durante mucho, mucho tiempo”, comentó un usuario en la red social X.

Con este cambio, actualmente no hay atracciones en Disney World que utilicen colas virtuales, aunque la compañía podría reintroducirlas cuando se inauguren nuevas experiencias en el futuro. Anteriormente, atracciones como Star Wars: Rise of the Resistance, Remy’s Ratatouille Adventure y TRON Lightcycle / Run también usaron este sistema antes de cambiar a filas de espera regulares.