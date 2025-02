Autopsia del periodista Adan Manzano revela presencia de Xanax en su organismo

La autopsia realizada al periodista deportivo Adan Manzano, quien falleció mientras se encontraba destacado para la cobertura del Super Bowl LIX en Nueva Orleans, reveló la presencia de Alprazolam (Xanax) en su organismo.

Según informó la revista People, los resultados fueron provistos por el detective del Departamento de la Policía de Kenner, Jeffrey Fitzmorris.

El reportero fue hallado sin vida el pasado 5 de febrero en una habitación de un hotel en ese suburbio, días antes de que se llevara a cabo el partido final del campeonato de la National Football League (NFL).

El hombre de ascendencia mexicana se encontraba realizando la asignación para Telemundo Kansas City y Tico Sports.

Dos días más tarde de su muerte, arrestaron a una mujer llamada Danette Colbert, de 34 años y originaria de Slidell, tras ser identificada en las cámaras de seguridad saliendo de la habitación de hotel poco antes del deceso y por utilizar la tarjeta de crédito del periodista en varias tiendas de la ciudad.

Colbert fue detenida bajo cargos de delitos relacionados con el fraude y el robo, específicamente por el uso no autorizado de la tarjeta de crédito de Manzano, aunque al momento no ha sido acusada formalmente de su muerte. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

También enfrenta un cargo estatal por delito grave de posesión de un arma de fuego robada, pero la policía de Kenner no cree que dicho ilícito esté relacionado con el caso de Manzano. Las autoridades también descubrieron narcóticos en la vivienda de Colbert.

Colbert fue detenida dos veces en 2022, en Las Vegas, por cargos graves de hurto y de suministrar una droga para ayudar en la comisión de un delito serio, muestran los expedientes de la corte. En los dos casos, Colbert fue acusada de drogar a hombres en sus habitaciones de hotel en la avenida principal de Las Vegas para robarles sus pertenencias, de acuerdo con Daniel Lippman, el abogado que la representó.

Lippman dijo a The Associated Press (AP) que los dos casos se desestimaron porque las víctimas no quisieron testificar en la corte. El abogado se abstuvo de hacer comentarios sobre las nuevas acusaciones contra Colbert.

Uno de los hombres que habrían sufrido los robos dijo que se despertó solo y con una hemorragia nasal después de ir a su habitación con Colbert, a quien conoció en un bar, informó en 2022 el diario Las Vegas Review-Journal.

El denunciante dijo que habían desaparecido de su cuarto $50 mil dólares en efectivo, $11 mil en fichas para jugar póquer, un reloj Rolex, así como su teléfono y una maleta de diseñador.

Y el año pasado, un jurado en Las Vegas encontró que Colbert era culpable de robo y fraude. Se le ordenó pagar una indemnización de $50 mil dólares, de acuerdo con expedientes judiciales de la parroquia (condado) de Nueva Orleáns.

Manzano había publicado en sus plataformas digitales que se encontraba agradecido por tener la oportunidad de cubrir el evento deportivo.

“Siempre agradecido con Dios, con la vida y mis jefes. ¡Vamos por nuestro 3-peat! #SuperBowlLIX”, expresó en su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

En 2024, el hombre originario de la Ciudad de México, se integró al equipo de televisión de los Kansas City Chiefs como reportero secundario.

Según se ha reportado, en abril del año pasado, la esposa del comunicador, Ashleigh Boyd, murió en un accidente automovilístico en la ciudad de Topeka, Kansas, donde ambos residían. La mujer era maestra.

A la pareja le sobrevive una hija pequeña llamada Eleanor.