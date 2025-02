Zoë Kravitz habla por primera vez sobre su ruptura con Channing Tatum

La relación entre Zoë Kravitz y Channing Tatum, que comenzó a especularse en agosto de 2021, cautivó a los medios y seguidores por su rapidez y aparente conexión. La pareja fue vista en varias ocasiones juntos, lo que alimentó rumores sobre un romance que rápidamente se convirtió en público. En 2022, ambos hablaron abiertamente de su relación en entrevistas, mostrando su cercanía y apoyo mutuo.

Sin embargo, el romance que comenzó con gran expectativa terminó en noviembre de 2024, cuando decidieron poner fin a su relación. A pesar de la ruptura, tanto Kravitz como Tatum han mantenido una actitud profesional y respetuosa, destacando las bondades de su vínculo y la admiración mutua.

PUBLICIDAD

Channing Tatum y Zoë Kravitz/ Foto de: Irish Mirror

Zoë Kravitz comparte sus sentimientos tras la ruptura

En una reciente entrevista con ELLE, Zoë habló por primera vez sobre su separación de Channing, y dejó en claro que la ruptura no afectó su trabajo conjunto. La actriz y directora de 36 años expresó su gratitud por lo que compartieron tanto en lo personal como en lo profesional, especialmente en el proyecto Parpadea dos veces, donde ambos trabajaron juntos.

“No en absoluto”, aseguró cuando le preguntaron si la ruptura había influido en la promoción de la película. “Amo esta cosa que creamos juntos y me importa mucho”.

Kravitz también mencionó lo importante que ha sido para ella el talento de Tatum, especialmente en su evolución como actor. “Incluso cuando mencionas lo genial que es su actuación, me llena el corazón escucharlo, y estoy muy feliz de que todo esto haya sucedido”, agregó, dejando claro su respeto y admiración por su ex pareja.

Zoë Kravitz y Channing Tatum

El reconocimiento de Zoë Kravitz hacia Channing Tatum

A pesar de la separación, Zoë no dudó en elogiar a Tatum, destacando su crecimiento en la industria del cine. “Tiene mucho que ofrecer y me emociona que la gente siga siendo testigo de eso”, afirmó con entusiasmo.

En su declaración, Kravitz continuó hablando sobre el momento de madurez que Tatum está atravesando como actor. “Tiene muchas cosas más por venir, y creo que está en un momento como actor en el que se siente muy seguro y la gente está viendo diferentes facetas de él”, expresó, subrayando su confianza en el futuro de su carrera.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2024, durante una charla con el director de The Batman, Matt Reeves, para Variety’s Directors on Directors, Kravitz volvió a resaltar el trabajo de Tatum. “Channing fue la primera persona en la que pensé para Slater King, y no sé de dónde vino eso”, comentó sobre el personaje interpretado por Tatum, un magnate tecnológico en el thriller psicológico.

“Quería ‘armar’ su carisma”, añadió. “Para Chan, en específico, se trataba de lo emocionante que sería verlo hacer algo tan diferente y sorprendente, algo que sabía que era capaz de hacer”.