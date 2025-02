Trump se disculpó con Nicky Jam tras confundirlo con su esposa: “Trump no escucha reguetón”

El exponente urbano puertorriqueño Nicky Jam confesó en una reciente entrevista que el presidente estadounidense Donald Trump lo llamó para disculparse tras confundirlo con su esposa Juana Varón.

En una conversación con Billboard, el boricua contó que fue a conocer al entonces candidato a la presidencia en un mitin de campaña y dejó que su pareja entrara primero cuando se disponía a conocerlo.

PUBLICIDAD

“Obviamente, dejé que mi esposa entrara primero, y cuando él la vio dijo: ‘Wow, ¡she’s beautiful (ella es hermosa)!‘”, rememoró Nicky Jam.

Continuó: “Es halagador que el presidente le diga a mi esposa que está caliente. Pero cuando lo conocí, en su mente ella era Nicky Jam. Yo no me molesté porque para mi el presidente le está diciendo a mi esposa que está buena. Ella estaba incómoda y le dije: ´Mami, uno de los hombres más poderosos dijo que tu estás buena´“.

Sin embargo, el reguetonero aseguró que, cuando él lo presentó ante el público, seguía pensando que su esposa era él, atribuyendo el error a su nombre.

“Yo me imagino que él dijo (cuando se dio cuenta): ´OMG, ella no era Nicky Jam, es el tipo este´. Que va a saber Trump de Nicky Jam, si Trump no escucha reguetón”, dijo con una sonrisa.

A pesar de que el intérprete de “Travesuras” apoyó a Trump en septiembre de 2024, un mes después le retiró su confianza tras el comediante Tony Hinchcliffe decir que Puerto Rico es una “isla de basura flotante” durante un mitin en Nueva York.

PUBLICIDAD

“Mi gente, normalmente yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las cámaras, en mis redes sociales me refiere, en mis entrevistas sí. La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump, era porque yo pensé que era lo mejor para la economía en los Estados Unidos donde vive muchos latinos, vivimos muchos latinos, me incluyo, muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía, y él [Donald Trump] siendo negociante pues pensé que era el mejor movimiento”, expresó el artista en ese entonces.

“Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a hablar mal de mi país, y, por ende, renuncio cualquier endoso a Donald Trump, y hecho a un lado cualquier situación política. Puerto Rico se respeta”, añadió.

Finalmente, el cantante urbano aseguró en la reciente entrevista que “aprendió su lección” y que no volverá a endosar a un político.