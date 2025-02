¿Quién va a ganar? Predicciones para el Oscar 2025

Desde hace un buen tiempo en los Premios Oscar no ha habido una contienda tan reñida como la que existe este año, puesto que, para estas alturas, era común saber quiénes tendrían más posibilidades de llevarse un galardón.

A pesar de que “Emilia Pérez” arrancó muy bien, todo el escándalo que ha provocado ha hecho que pierda relevancia, y solo Zoe Saldaña parece tener asegurado un premio. Mientras que Demi Moore (La Sustancia) podría perder en la categoría de Mejor actriz frente a Mikey Madison (Anora).

Por lo tanto, haciendo un repaso por toda la temporada de premios, te diremos cuáles películas y qué actores saldrán victoriosos en los próximos Premios de la Academia.

¿Quiénes ganarán en los Premios Oscar 2025?

Empecemos con la categoría de Mejor actriz de reparto, ya que Zoe Saldaña por “Emilia Pérez” parece tener el premio más que asegurado. No obstante, los críticos consideran que debería ganar Isabella Rossellini por su brillante actuación en “Conclave”, aunque otros esperan que Ariana Grande dé la sorpresa por su excelente trabajo en “Wicked”.

En la categoría de Mejor actor de reparto tampoco hay dudas de quién ganará: Kieran Culkin por su papel en “A Real Pain”. Pero sus contendientes también han ofrecido un excelente desempeño, en particular Guy Pearce en “The Brutalist”.

Se podría decir que la categoría más reñida de todas es la de Mejor actriz. Si bien la gran favorita para llevarse el Oscar es Demi Moore, si gana Mikey Madison (Anora), Cynthia Erivo (Wicked) o Fernanda Torres (I’m Still Here), no habría molestias porque todas ellas han hecho un grandioso trabajo.

Adrien Brody debería llevarse la estatuilla a Mejor actor por su rol protagónico en “The Brutalist”. No obstante, el resto de nominados también son merecedores del premio.

“Anora” es el filme que más probabilidades tiene de llevarse el Oscar a Mejor película, aunque para muchos críticos no hay otra merecedora que “The Brutalist”. Con respecto a Mejor director, Sean Baker (Anora) y Brady Corbet (The Brutalist) son los que podrían ganar en esta categoría.