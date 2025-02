La Casa de los Famosos All-Stars: Así fue la salida de Varo Vargas

El reality show La Casa de los Famosos All-Stars sigue dando sorpresas, y en esta ocasión, el público ha tomado una decisión que ha dejado a todos en shock. En la más reciente eliminación, Varo Vargas tuvo que despedirse de su compañeros, pues no logró conquistar a los televidentes.

Aquí te compartimos los detalles sobre la tercera eliminación, que dejó sorprendidos a los habitantes.

Así fue la salida de VaroVargas

Tras un enfrentamiento con Diego, Carlos, Rosa y Niurka, al final Varo no logró acumular los votos que necesitaba para permanecer dentro de la competencia, por lo que finalmente tuvo que despedirse de sus compañeros.

Ha destacado que Rosa fue la última en regresar a la casa, y fue recibida por el resto de los habitantes con alegría; sin embargo, Niurka no pudo ocultar que no estaba tan feliz con la decisión del público, al no dejarla fuera a ella del reality show, por lo que todo parece indicar que seguirá con su estrategia.

¿Cuándo y dónde ver la transmisión diaria de La Casa de los Famosos?

Si no quieres perderte ni un solo detalle de la dinámica dentro de la Casa, el reality se transmite de lunes a viernes, así como los domingos, a las 7 PM/6C, por la señal de Telemundo. Además, puedes disfrutar de la transmisión las 24 horas del día a través de la aplicación móvil, para que sigas de cerca los momentos más intensos y las interacciones de los participantes.

