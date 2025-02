Hijos de Paquita la del Barrio se pelean por la herencia: “Las cosas están muy delicadas”

Tras la muerte de Paquita la del Barrio, sus hijos han protagonizado diversos conflictos, por lo que el día del funeral fueron sorprendidos peleando por la herencia. Incluso se reveló que Martha teme que su hermano Miguel “haga algo para dejarla sin nada”, de tal manera que la situación familiar se volvió tensa.

Paquita la del Barrio murió a los 77 años el 17 de febrero de 2025, dejando un patrimonio aproximado de 10 millones de dólares, según el portal especializado Celebrity Net Worth. Esta fortuna se repartiría entre sus tres hijos: Miguel, Javier y Martha.

No obstante, los hermanos se han sumido en la polémica luego del video que compartió Martha en sus redes sociales, en el que expone a Miguel por maltratarla: “Piensa bien lo que vas a hablar, porque no creas que después de todo lo que me maltrataste, ya no voy a sacar más cosas. Simplemente ya hay leyes y me voy a defender”.

Muere Paquita la del Barrio

Hijos de Paquita la del Barrio protagonizan conflicto en el funeral

Una fuente anónima reveló a TVNotas que el día del funeral de la intérprete de ‘Rata de dos patas’ que se llevó a cabo el 21 de febrero, sus hijos vivieron un encontronazo: “De por sí ya se llevaban mal Miguel y Martha. Con el video que subió ella a redes sociales, las cosas explotaron ese día. Miguel dio la orden de que Martha no se sentara en la primera fila al lado de él y su hermano Javier. La mandó a la tercera, como una señal de desprecio hacia ella”.

“Cuando terminó la misa, se subieron donde no estaban las cámaras y Miguel comenzó a gritarle y a advertirle que dejara de decir cosas. Le dijo que si quería guerra ahora sí la iba a tener y que cuando se lea el testamento las cosas se iban a poner peor”, agregó.

Para concluir reveló que Martha está dispuesta a llegar a las últimas instancias en caso de que Miguel le quite su parte de la herencia: “En una semana se leerá el testamento y Martha teme que Miguel haga algo para dejarla sin nada. No se piensa dejar y está dispuesta a revelar secretos familiares que sería un auténtico escándalo. Las cosas están muy delicadas”.