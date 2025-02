Fallece la cantante Roberta Flack a los 88 años de edad: estos fueron sus éxitos

La legendaria cantante, pianista y compositora Roberta Flack falleció este lunes a los 88 años, según informó su representante en un comunicado oficial. Aunque no se especificó la causa de su muerte, la artista había sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2022, lo que la alejó de los escenarios en sus últimos años.

“Estamos desconsolados por la partida de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Falleció en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”, señala el comunicado que ha tomado a la industria de la música por sorpresa.

PUBLICIDAD

Roberta Flack deja un vacío enorme en el mundo de la música mundial

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Flack dejó una huella imborrable en la historia de la música pop y R&B. Flack demostró desde temprana edad un talento excepcional para la música. A los 15 años, ingresó a la Howard University con una beca completa, convirtiéndose en una de las estudiantes más jóvenes en la historia de la institución.

Inicialmente aspiraba a convertirse en concertista de piano, pero la muerte de su padre la llevó a trabajar como maestra mientras se presentaba en clubes nocturnos. En 1969, Flack lanzó su primer álbum, “First Take”, que inicialmente pasó desapercibido hasta que Clint Eastwood incluyó su versión de “The First Time Ever I Saw Your Face” en su película “Play Misty for Me” de 1971.

La canción se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100 y ganándole un premio Grammy en 1973. Uno de sus mayores éxitos llegó ese año con “Killing Me Softly With His Song”, tema que se convirtió en un clásico instantáneo.

Una carrera repleta de éxitos

La canción le valió a Flack su segundo Grammy consecutivo a la Grabación del Año. Entre otros de sus grandes éxitos destacan “Feel Like Making Love” de 1974, “Where Is the Love” de 1972 y “The Closer I Get to You” de 1978, estas últimas en colaboración con Donny Hathaway.

Flack también dejó huella en los años 80 con “Tonight, I Celebrate My Love” junto a Peabo Bryson y en los 90 con “Set the Night to Music junto” a Maxi Priest. Su legado fue reconocido en 2020 cuando los Grammy la honraron con el premio a su trayectoria.