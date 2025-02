Arrestan al padre de Lindsay Lohan por abuso doméstico continuado

Un nuevo revés para Lindsay Lohan, quien había estado gozando últimamente de un excelente momento, con un renacer en su carrera y hasta estabilidad en su vida personal. Este pasado lunes se comenzó a reportar que su padre, Michael Lohan, ha sido arrestado por violencia familiar continuada.

El caso gira en torno a su última exmujer, Kate Major. Lindsay es fruto del primer matrimonio de Michael con Dina Lohan, con la que estuvo desde 1985 a 2007 con una separación de por medio. Cuando la exchica Disney tenía 21 años dejó de hablar con su padre, el cuál entonó el mea culpa de la espiral autodestructiva en la que la joven artista se había sumido. ”Ella no tiene ninguna culpa de lo que le ha pasado. La culpa es mía y de Dina, pusimos a Lindsay en medio de nuestro divorcio y nuestro deber ahora es mejorar la situación”, declaró en aquel entonces en una entrevista con Life&Style.

PUBLICIDAD

¿Qué se supo sobre el arresto del padre de Lindsay Lohan por violencia doméstica?

Según explicó la oficina del Sheriff del Condado de Harris, en Texas, a la revista estadounidense People, todo comenzó el pasado viernes cuando Kate Major, la exmujer de Michael, fue al médico y vio al hombre en el aparcamiento. Alertada por su presencia decidió realizar una llamada al 911 asegurando que “estaba preocupada de que la estuviera siguiendo”.

Kate explicó que tan solo unos días atrás Michael “le había tirado una silla”, lo cual se pudo constatar por los hematomas que la mujer presentaba en su cuerpo. Fue entonces cuando la policía fue a casa de Michael, siendo este detenido “sin incidentes” y bajo una fianza de 30 mil dólares.

Michael intentó defenderse de estas acusaciones a través de un comunicado emitido por el portal de información TMZ: “ Ella me tendió una trampa . Dijo que la estaba acosando, cuando eso no funcionó, dijo que la empujé, lo cual es una mentira. No solo mis hijos atestiguarán, sino que tengo un vídeo ”.

Esta no es la primera vez que el padre de la estrella de Chicas Malas y Kate tienen este tipo de problemas. En 2020 Michael, también fue arrestado por agredir a su pareja en Southampton (Nueva York) siendo “verbal y físicamente abusivo”. Y en 2024 fue Kate la que fue detenida por las autoridades por saltarse una orden de alejamiento de Michael en medio de una acalorada discusión. Michael y Kate pasaron por el altar en 2014, cuatro años después de anunciar su compromiso. Sin embargo, en 2018 ella decidió solicitar el divorcio y pedir en exclusiva la custodia de sus dos hijos en común: Landon y Logan, de 12 y 10 años respectivamente.