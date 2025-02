Ariana Grande y Cynthia Erivo se presentarán juntas en los premios Oscar 2025

El evento más esperado de la industria del cine promete ser aún más emocionante este año, con la confirmación de una actuación muy especial. Ariana Grande y Cynthia Erivo, dos de las grandes estrellas del cine y la música, se presentarán juntas en los Premios Óscar 2025. Las actrices, quienes interpretan a Elphaba y Glinda en la esperada adaptación cinematográfica de Wicked, subirán al escenario para ofrecer un espectáculo que marcará el inicio de la ceremonia, el domingo 2 de marzo. Esta colaboración fue anunciada por la Academia de Cine en sus redes sociales después de que The Hollywood Reporter lo adelantara.

La actuación de Grande y Erivo es solo una parte de un show lleno de sorpresas. Además de ellas, otras grandes figuras como Doja Cat, Lisa de Blackpink, Queen Latifah y Raye estarán en el escenario, asegurando una noche llena de momentos inolvidables en honor a los grandes íconos del cine.

¿Qué nos preparan Ariana Grande y Cynthia Erivo para la ceremonia?

Aunque aún no se ha confirmado el tema exacto que interpretarán Ariana Grande y Cynthia Erivo, se rumorea que las dos estrellas podrían cantar algunas de las canciones más emblemáticas del musical Wicked, como “Popular”, “Defying Gravity” o “What Is This Feeling?”. Incluso se baraja la posibilidad de que realicen un medley con varios de estos temas. Lo que sí es seguro es que serán las encargadas de dar inicio a la gala en el Dolby Theatre, en Los Ángeles.

A principios de este mes, Puck informó que los productores ejecutivos de la ceremonia, Raj Kapoor y Katy Mullan, tenían planes de abrir la gala con un medley de canciones de Wicked. Aunque Cynthia Erivo había negado en ese momento que la idea fuera oficial, todo parece indicar que el plan ha tomado forma y se ha convertido en uno de los grandes atractivos para los espectadores.

La inclusión de este número musical tiene sentido en el contexto de la búsqueda de la Academia y la cadena ABC por aumentar la audiencia, al contar con dos de las figuras principales de uno de los estrenos más anticipados de 2024. Para el equipo de Wicked, esta es una oportunidad clave de promoción antes del lanzamiento de la secuela Wicked: For Good.

Polémica en torno a la interpretación de Wicked en los Óscar

Sin embargo, la inclusión de un número de Wicked en la ceremonia no está exenta de controversia. A principios de este año, la Academia anunció que se evitarían las interpretaciones en vivo de canciones nominadas, optando por centrarse en contar la historia de los compositores. Esta nueva dirección generó algunas críticas entre los nominados, y la participación de Wicked, cuyas canciones no fueron seleccionadas para Mejor Canción Original debido a su origen en Broadway, podría intensificar esas reacciones.

Este episodio recuerda a lo sucedido en los Óscar de 2022, cuando We Don’t Talk About Bruno de Encanto fue interpretada a pesar de no estar nominada. En ese caso, la canción fue parte de una serie de actuaciones de temas nominados, algo que podría repetirse este año con el número de Wicked.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Óscar 2025?

La ceremonia de los Premios Óscar 2025 se llevará a cabo el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre, situado en el Hollywood & Highland Center de Los Ángeles. Los espectadores podrán seguir la gala en vivo a través de ABC, asegurando una noche llena de sorpresas, emoción y homenajes a lo mejor del cine.