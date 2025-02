Alec Baldwin amenazó a imitador de Trump con romperle el cuello

ARCHIVO- Alec Baldwin es el maestro de ceremonias de la Gala del Premio Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope en el hotel New York Hilton Midtown el 9 de diciembre de 2021, en Nueva York. Está previsto que una jueza de Nuevo México considere en

El actor Alec Baldwin amenazó a un humorista, imitador de Donald Trump, con romperle el cuello y con meterle la cámara por el trasero, mientras este lo abordaba frente a su casa en Nueva York, mofándose de él, ofreciéndole perdón presidencial por la muerte en 2021 de Halyna Hutchins, directora de fotografía de la película ‘Rust’.

El humorista es Jason Scoop, quien publicó el video del momento este lunes en sus redes sociales. En la grabación se aprecia a Scoop disfrazado de Trump con una peluca rubia y un traje formal. Se burlaba del actor, ofreciéndole perdón presidencial si le besaba un anillo que tenía en su mano.

“Alec, ¡Es tu presidente favorito!... Mira, te ofreceré un perdón total ’porque quiero ser amigo, ¿verdad? Quiero ser amigos. Te daré un perdón total por asesinar a esa mujer si besas el anillo”, expresó el hombre, famoso por imitar a Trump en ‘Saturday Night Live’.

Page Six reseñó que Baldwin solo permanecía en silencio y seguía ocupándose de su equipaje frente a su casa. El imitador de Trump seguía: “Mira a Alec Baldwin. Volveremos a la oficina. Ustedes (los demócratas) perdieron. Kamala (Harris) perdió. Ella está en algún lugar intoxicado”,decía Scoop.

Continuó: “Bueno, Alec, si no quieres ese perdón por asesinar a esa mujer a sangre fría, puedes llamarlo de primer grado, puedes llamarlo como quieras, pero no fue bueno. Ella me está mirando ahora mismo, sonriendo, feliz y diciendo: ‘Gracias por confrontar al hombre que me sacó, que me mató’”.

Alec Baldwin no aguantó y contestó al imitador de Trump

Finalmente, Alec Baldwin no aguantó y le contestó molesto con amenazas, demostrándole que no le parecía gracioso: “Mírame. Quiero que me mires… ¿Tienes una cámara aquí? ¿Te das cuenta de que mis hijos viven en este edificio? Pero quiero que sepas algo. Quiero que tengas mucho cuidado. Si esta cámara no estuviera aquí, te rompería el cuello por la mitad aquí mismo. Lo sabes, ¿No?”.

Sin embargo, el humorista siguió interpretando a Trump, expresando: “Ok, Alec Baldwin. Muy bien, Alec Baldwin. ¡Alec Baldwin, damas y caballeros!”.

“Quiero que salgas de aquí”, gritó el actor, advirtiéndole que le tumbaría la cámara.