Adamari López habla sobre su sueldo en televisión: “Me siento cómoda”

La actriz y presentadora Adamari López se sinceró con el público sobre su sueldo en televisión. Durante su programa ‘Ada y Chiqui De Show’ con Chiquibaby, la artista respondió a las inquietudes de sus seguidores, y una de éstas, fue una interrogante sobre su salario.

PUBLICIDAD

“Sobre los sueldos… ¿Si es verdad que ganan buena plata, tanto que les alcanza para comprarse casas lindas, tener niñeras, comprarse zapatos con suela roja y hasta para mantener a los maridos?”, preguntó alguien, según publicó People en Español.

Adamari López contestó que “yo creo que cada uno pone el precio de lo que piensa que vale su trabajo y si la compañía que te contrata acepta ese precio pues bien o cada cual es libre de salirse de donde no está contento porque no le pagan bien”.

Prosiguió: “ Yo siento que cuando he pedido dinero para que me contraten llegamos a una negociación y me siento cómoda. Obviamente, me tiene que dar para poder pagar mi casa, para poder pagar la escuela de la niña y los otros gastos que hay en la vida, pero hay que también saber administrarse. No se puede querer cagar más arriba del culo. La cobija te tiene que dar para lo que ganas ”.

PUBLICIDAD

Apuntó que “a mí me ha dado para vivir como he querido, pero todo el trabajo que he hecho y el dinero que me pagan lo sudo, me lo trabajo, nadie me lo regala”.

Adamari López y Chiquibaby admiten que no son millonarias

Adamari López y Chiquibaby admitieron que no son millonarias. “Esa ideología de que por estar en televisión eres millonaria es errónea”, expresó Chiquibaby, quien resaltó que López tiene lo que tiene, gracias a su años de trayectoria en la televisión.

“Obviamente, alguien con la trayectoria de Ada merece ganar lo que ganó en su momento o lo que sigue ganando, pero ya yo creo que los tiempos han cambiado y yo creo que nosotros dos somos el ejemplo de que si queremos mantener cierto nivel de vida tenemos que jalarle”, manifestó.

Además agregó que “a mí la televisión nunca me ha dado para vivir bien, toda la vida yo he tenido la combinación de la radio y la tele y otras cositas que me han ayudado a tener el nivel de vida que tengo”.