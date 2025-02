Cantante puertorriqueña busca conquistar la música regional mexicana

Una cantante puertorriqueña busca demostrar que Puerto Rico es mucho más que reggeatón o salsa y que podemos ser grandes en cualquier tipo de género.

Se trata de la cantante Tahis, quien acaba de estrenar su nuevo tema “Volverás”, canción al ritmo de la música regional mexicana, que compuso en colaboración con Wilkins Maldonado, parte del equipo de Geza Studio, propiedad del productor Gerardo Plaza.

El nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para el disfrute del público.

En entrevista con Metro Puerto Rico, la cantante expresó que decidió trabajar el género regional mexicano ya que es un ritmo que le ha gustado desde su infancia, ya que es fanática de grandes artistas de la industria musical como Selena Quintanilla.

“Es un género que siempre me ha gustado. Hoy día es uno de los géneros más escuchados globalmente. Desde pequeña quedé fascinada con la música de Selena Quintanilla quien cantaba el género del Tex- Mex, rancheras, mariachi, tecnocumbia entre otros. Recuerdo siempre pararme frente al televisor de mi cuarto para poner el DVD del último concierto de Selena que fue en Houston Astrodome, Texas. Mi mamá me lo había regalado y recuerdo que le pedía que me pintara los labios rojos cada vez que lo veía mientras cantaba y bailaba. Para el 2023 me mudé para Killeen, Texas donde viví un año y el estar allá, reforzó aún más mi preferencia musical dirigida a este género”, expresó la cantante que estudió comunicación en la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Arecibo.

“Volverás” es un tema romántico, donde la cantante busca plasmar una experiencia con la cual quienes la escuche también se puedan identificar.

Al momento de escribir sus temas, la cantante se inspira en vivencias personas o situaciones con las cuales el público que la escucha se puedan identificar ya que en algún momento de su vida también han vivido algo similar.

“Es una manera de transformar las emociones en arte y así poder transmitir el mensaje para que el público que me escuche logre identificarse”, expresó.

Thais apuesta al género regional mexicano, ya que es un ritmo que ha cobrado notoriedad en la isla, a pesar de que hace unos años, no tenía la misma cantidad de público que otros géneros como el urbano o el tropical. Sin embargo, esto ha ido cambiando.

Para Tahis, el interés por la música regional mexicana en la isla se logra luego de que cantantes de este género dirigieran su estilo a uno más comercial y con el cual el público joven se lograra identificar.

“Desde que cantantes como Peso Pluma, Carin León, Christian Nodal, Grupo Frontera, Natanael Cano entre otros rompieron con el estilo clásico de lo que es la música regional mexicana a un estilo más moderno, jovial e incluso algunos con vestimenta urbana, refrescaron el género atrayendo una audiencia, que en este caso son los jóvenes, pues este género antes lo escuchaban más gente adulta y los jóvenes son los que están mayormente consumiendo las plataformas digitales causando que su música tenga un impacto más rápido en viralizarse y corra por el mundo”, dijo la cantante a este medio.

Del mismo modo, aseguró que a pesar de que en estos momentos la gran mayoría de los artistas puertorriqueños están enfocados en el género urbano o el tropical, pueden tener éxito en la música regional mexicana, al igual que lo han hecho otros latinos que se lanza a cantar nuestros ritmos.

“Así como Karol G, que es una artista del género urbano, en este caso reguetón siendo colombiana, tuvo éxito, nosotros los puertorriqueños también lo podemos lograr con este género y con cualquier otro. Somos una isla con mucho potencial y talento”, indicó.

Para escuchar el nuevo tema de Tahis puedes buscarla en todas las plataformas de música digital.